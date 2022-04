Quart-temps: 9-29, 14-18, 10-23

SPIROU: Hambursin 6-3, CAMBIOLI 3-3, DUPIRE 2-0, BOTTRIAUX -, Mukeba D. 1-2, MUKEBA L. 4-7, Gomajacz -, MENSE 7-4, Hermans -.

CASTORS: KONIG 11-12, RAMETTE 7-2, Balaban 7-2, Hering 0-2, Kapenga 0-5, Hamilton 2-4, BEREZHYNSKA 2-3, Lindstrom 9-5, DORNSTAUDER 1-9, LISOWA 8-4.

La Garenne réquisitionnée pour deux tiers par le mini-foot, c’est sur le terrain de fond qu’avait lieu ce quart de finale de playoffs. Une affiche qui avait attiré environ 100 personnes. Un environnement qui ressemblait plus à une session amicale de septembre plutôt qu’à une apothéose de fin de saison.

En quête de crédibilité, le basket féminin de haut niveau venait de subir un nouvel uppercut. C’était surtout dommage pour les Ladies locales qui avaient arraché de haute lutte leur présence dans les huit meilleures équipes belges.

Comme le banc de presse, la réussite faisait défaut aux Brainoises en début de partie. Tenues en échec jusqu’à 5 partout, les Brabançonnes se montraient concernées par l’enjeu. Défensivement très présentes à l’image du duo Lisowa – Ramette, les Castors misaient sur les incursions de la même Maxuella, l’habituelle présence dans la raquette de Lindstrom et sur l’apport aux 6,75 m de Konig. Leur intransigeance défensive n’avait laissé que trois paniers de plein jeu aux dames de Tom Poppe.

Tout était déjà dit ou presque au terme de ce premier quart à sens unique: 9-29. Le moral du Spirou était resté intact et comme le fond de jeu était bon, les Ladies faisaient plus que du jeu égal avec le banc brainois. Charleroi s’était mis en tête de grignoter son retard. Comme l’alternance de son jeu intérieur (avec Lisa Mukebe et Yelena Mense) et de ses tentatives extérieures lui offrait des paniers, le Spirou était revenu à 21-36 (15e).

"La fête est finie" semblait penser le coach Dusart qui réintroduisait Ramette, Lisowa et Konig, trois de ses éléments les plus dangereux. L’écart ayant repris du volume à la mi-temps (23-47), Braine gérait et accentuait son avance par la suite.

C’était surtout les intérieures brainoises qui trouvaient les ouvertures.

Berezhynska, Dornstauder et l’inévitable Lindstrom emmenaient les Castors vers un confortable 33-70. Le Spirou éreinté, les dix dernières minutes ne changeaient plus rien à la donne. Les dix actrices se retrouvent vendredi à Braine. Gageons que ce soit sur le grand terrain: 42-95.