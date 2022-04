Centre culturel de Braine-l’Alleud: l’opposition, outrée, condamne la position de la majorité

Déplorant de ne pas pouvoir exercer un contrôle financier sur le Centre alors que celui-ci bénéficie d’environ 500000 euros par an venant des caisses communales, le maïeur brainois estime que le modèle est "dépassé".

Et dès mardi, le collège communal pratiquement au complet a présenté à la presse la nouvelle structure qui sera mise en place à partir de 2023: il s’agit une "Maison communale de la culture", service communal sur lequel l’administration pourra exercer une tutelle financière directe. Comme pour l’Académie de musique, la bibliothèque ou encore l’École des Arts.

C’est par la presse que l’opposition a appris ce projet, et elle parle d’une "surenchère" d’effets d’annonce alors que pour Écolo, IB et PluS, il n’y aurait derrière cette affaire qu’une vengeance personnelle vis-à-vis du centre culturel.

"On ne peut s’empêcher de relever à quel point, lundi soir, le bourgmestre semblait se réjouir de la mise à l’instruction du dossier par le parquet,indique un communiqué commun aux trois groupes de la minorité. Il allait pouvoir utiliser ce prétexte pour donner le coup fatal au Centre culturel avec qui les tensions se sont développées depuis des mois, sans que le bourgmestre ne marque jamais la moindre volonté d’apaisement."

La minorité parle d’un véritable «sabordage» du centre culturel et de son équipe

On se souviendra que le maïeur avait indiqué que la justice devait travailler sereinement et à son rythme mais qu’en attendant, les citoyens ne comprendraient pas que de l’argent public continue à financer les activités d’une association qui fait l’objet de suspicion.

D’où la mise en place d’une nouvelle structure…

Pour la minorité, cette attitude"foule aux pieds la présomption d’innocence, et dire que ce centre culturel faisant l’objet d’une instruction judiciaire constitue une tache pour la commune est un "mépris du droit doublé d’une véritable agression".

Quant à l’irrémédiable rupture de confiance entre le centre culturel et la commune, la minorité estime que le pouvoir communal n’a jamais vraiment voulu renouer le dialogue et parle d’un véritable "sabordage" du centre culturel et de son équipe.

Et si la majorité considère que le modèle qui est celui du centre culturel est dépassé, les groupes de l’opposition estiment pour leur part que créer un service communal culturel, chapeauté par un échevin de la Culture, est un retour en arrière. La culture se retrouverait ainsi sous la tutelle directe du pouvoir exécutif local.

"Politique et culture ne font pas bon ménage,conclut le communiqué de l’opposition.Nous, Écolos, Intérêts brainois et Plus, partis de la minorité, défendons une vision partagée, ouverte et participative de la culture, au service d’une variété de publics, dans un éventails de formes d’animation et de propositions qui réjouissent, émeuvent et font réfléchir les citoyens."