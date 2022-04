Accueil des Ukrainiens : à Braine-l'Alleud, tout est prêt

Le bourgmestre, Vincent Scourneau, a indiqué que l’arrivée de cars se fait selon certains critères décidés au niveau fédéral, et que chaque commune aura vraisemblablement son tour.

À Braine-l’Alleud, lundi, on ne recensait qu’une trentaine de ces réfugiés de guerre mais la Commune se prépare à un accueil plus massif. Selon certaines projections, mais le contexte est très changeant et il n’y a donc aucune certitude à ce sujet, ce sont jusqu’à 700 Ukrainiens qui pourraient s’établir temporairement dans la commune.

"Je ne pense pas qu’on arrivera à ce chiffre, a indiqué le maïeur brainois.Comme demandé par la Région wallonne, cet accueil se fait pour l’instant uniquement dans des logements privés. Au premier temps de cette crise, une centaine de familles avaient indiqué qu’elles étaient prêtes à assumer cet accueil. Avec le temps, beaucoup se retirent déjà. On peut comprendre certains désistements, parce que c’est extrêmement contraignant. Certains ont assumé un hébergement durant une semaine et voudraient que d’autres prennent le relais. Il faut être conscient que c’est extrêmement compliqué d’accueillir dans de bonnes conditions."

Cela n’en reste pas moins un devoir moral, et la Commune a mis une série de mesures en place, en plus des dons – y compris des anciens gilets pare-balles de la police locale! – qui sont déjà partis vers l’Ukraine. En cas de besoin, des bâtiments publics comme le Blanc Caillou ou le château du Cheneau pourront être utilisés.

Le CPAS est déjà en contact quotidien avec les familles accueillies, des traducteurs bénévoles se sont fait connaître et un interprète maniant l’ukrainien, le russe et l’anglais a été engagé à temps plein par le CPAS. En début de semaine, huit personnes accueillies bénéficiaient déjà de l’équivalent du revenu d’intégration sociale. Le service du logement a déjà visité pratiquement tous les endroits où un accueil était proposé chez les particuliers.

«Nous sommes en capacité d’accueil et nous attendons»

Les écoles ont également été interrogées pour faire part des disponibilités dans les classes, tout comme les clubs de sport qui organisent des stages et plusieurs d’entre eux ont répondu présent."Toutes les équipes communales sont sur le terrain, en empathie, et des partenariats sont également noués avec l’associatif", a résumé l’échevine Chantal Versmissen.

Le bourgmestre a également remercié publiquement les associations, en particulier Chrysalis mais il y en a d’autres, ainsi que tous les particuliers qui se mobilisent."Nous avons été touchés par ces engagements solidaires, a-t-il commenté. Aujourd’hui, nous sommes prêts, nous sommes en capacité d’accueil et nous attendons."