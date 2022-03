Braine-l’Alleud : le secrétaire d’État à la digitalisation présente un brevet pour réduire la fracture digitale

Une avancée dans le sens des "smart cities", mais les dernières statistiques montrent que 8% des ménages en Belgique n’ont pas de connexion internet, et 49% des adultes n’ont pas de contact numérique avec les services publics. Ce qui n’est qu’à moitié étonnant, lorsqu’on sait que 40% des Belges estiment qu’ils ne sont pas à l’aise avec les technologies numériques…

Pour supprimer à terme cette "fracture numérique", des initiatives sont prises au niveau fédéral. Mercredi à Braine-l’Alleud, Mathieu Michel, secrétaire d’État à la digitalisation, est venu présenter une solution qui sera mise en œuvre dans les mois qui viennent.

Sur le modèle du Brevet européen de premiers secours, il s’agit de former puis de décerner un brevet à 5000fonctionnaires chaque année, pour qu’ils puissent aider les citoyens à utiliser les services publics en ligne.

L’initiative, baptisée Connectoo, a été élaborée en collaboration avec l’association Bibliothèques sans frontières. Elle s’adresse aux fonctionnaires fédéraux mais aussi locaux. Ceux des Communes et des CPAS aussi donc, avec en réalité deux niveaux. Un niveau de base avec une formation en ligne de dix heures, et un brevet "Connectoo +" destiné aux agents les plus en contact avec les citoyens.

Une formation de 11semaines

Pour ce brevet plus exigeant, la formation est étalée sur 11semaines et permettra au fonctionnaire d’accompagner les usagers, et de les rendre autonomes dans l’utilisation des services essentiels. Ils pourront rassurer, motiver, cerner les difficultés, s’adapter aux capacités de leur interlocuteur…

L’objectif immédiat est de former 10000 fonctionnaires pour avril 2024, dont 1000 avec un niveau "expert".

Le contrat conclu entre le gouvernement fédéral et Bibliothèque sans frontière porte sur 800000€ pour les deux prochaines années. Les pré-inscriptions des agents de différentes administrations sont désormais ouvertes, et les formations devraient débuter à la fin du mois de mai, après une période test.

Si tout se passe comme prévu, une première cohorte de fonctionnaires sera certifiée en septembre prochain. Les administrations qui disposeront d’agents formés recevront un label, et les citoyens pourront donc être certains qu’en se rendant dans ces services, ils seront adéquatement accompagnés à l’utilisation des processus numériques.

Comme pour le Brevet européen de premiers secours, l’idée est d’étendre Connectoo, à terme, au-delà de la fonction publique. Les membres d’associations ou les simples citoyens pourraient ainsi être formés pour accompagner ceux qui peinent à entrer dans l’ère du numérique.