"L’ordonnance rendue récemment par la justice suite à une action du Centre culturel confirme qu’on doit payer mais qu’on ne peut pas exercer notre pouvoir, que dis-je, notre devoir de contrôle. Il y a un problème: ce modèle de la fin des années 1960 est obsolète, martèle Vincent Scourneau.Un fossé s’est creusé ces derniers mois entre la Commune et le Centre culturel et la situation est devenue ingérable. maintenant que la justice va éplucher le dossier, on doit garder de la distance. Le temps de la justice n’est pas celui du politique, c’est normal. Mais la population ne comprendrait pas qu’on reste les bras ballants: nous allons mettre un nouvel outil sur pied."

Dans les anciennes filatures

Le collège annonce donc une "Maison de la culture", qui dépendra directement de la commune comme la Bibliothèque, l’École des Arts ou l’académie de musique. Une personne sera engagée prochainement pour mettre en œuvre cette structure, qui devrait employer quatre ou cinq personnes et sera opérationnelle en 2023.

Dans un premier temps, celle-ci s’installera dans les locaux du Centre culturel, rue Jules Hans, puis, à terme, dans la partie non encore réhabilitée des anciennes filatures où sont déjà relogées l’École des Arts et l’académie. De quoi stimuler les synergies entre ces institutions.

L’idée est d’intégrer ces bâtiments culturels dans la Régie communale autonome, à l’instar de la piscine et du hall omnisports par exemple, afin de pouvoir récupérer la TVA pour la construction à venir mais aussi le fonctionnement quotidien. Les sommes à récupérer de cette manière seraient d’ailleurs supérieures à la subvention annuelle octroyée par la Fédération Wallonie-Bruxelles au Centre culturel…

Cette "Maison de la culture" devrait reprendre les missions d’éducation permanente et de diffusion de la culture pour le public scolaire assumées par le Centre culturel, renforcer les collaborations avec les associations et les acteurs locaux tant publics que privés et augmenter le nombre de spectacles.

"On veut faire mieux qu’actuellement", résume le maïeur, qui n’exclut pas de réengager certaines"âmes positives"de l’actuel Centre culturel…