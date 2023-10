Beauvechain : le conseil communal approuve le règlement d’ordre intérieur du conseil des jeunes

Et si les jeunes désirent continuer à s’impliquer après 12 ans ? La création du conseil communal des Jeunes, avec un budget participatif annuel de 3 000 €, permettra aux 13-18 ans de mener à bien des projets citoyens dans leur commune.

Solliciter des opinions, relayer la parole des jeunes auprès des instances supérieures, susciter et encourager l’engagement des jeunes autour de projets citoyens et solidaires, mettre en place des projets, mener des actions et organiser des événements à destination des jeunes résidents visant à favoriser leur implication et leur participation, développer la créativité, l’autonomie et la responsabilité des jeunes sont autant d’exemples de missions qui seront confiées à cette toute nouvelle instance communale participative.

Renouvellement tous les deux ans

Le conseil des jeunes sera composé de 4 à 15 jeunes fréquentant l’enseignement secondaire et habitant Beauvechain. Il sera renouvelé tous les deux ans grâce à un appel à candidatures. Le conseil se réunira en moyenne une fois par mois sous la houlette du service de la jeunesse, en charge de la coordination et du relais avec les organes communaux.

Le règlement d’ordre intérieur du conseil des jeunes a été approuvé à l’unanimité par le conseil communal. On peut le trouver sur le site internet communal: www.beauvechain.eu.