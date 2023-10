Homophobie: le collège communal de Beauvechain recadre deux conseillers

Il n’y a aucun doute que l’auteur initial de la publication ainsi relayée portait un jugement négatif général avec des émojis signifiant le dégoût et la colère. Si le collège défend avec force la liberté d’expression, liberté fondamentale garantie par la Constitution, nous savons que cette liberté a des limites, notamment quand elle touche au vivre ensemble."

Et de poursuivre: "C’est pour cela que le législateur a prévu des balises, notamment par les lois antiracisme ou anti-discrimination. Le collège déplore que le conseiller communal en question n’ait pas perçu que sa publication pouvait choquer, à juste titre, ses concitoyens, qu’ils soient ou non de la communauté LGBTQIA +. Il regrette vivement que ce conseiller communal, bien qu’il ait vu l’émoi créé par sa publication, ait continué à être actif sur le réseau social sans en tenir compte et ait attendu jusqu’à la fin de l’après-midi pour enfin se décider à retirer sa publication, sans aucun mot d’excuse."

Le collège n’en est pas resté là. "Nous ne sommes pas restés sans réagir et les faits ont été signalés à UNIA et à Facebook."

Enfin, le collège note qu’un autre conseiller communal a liké la publication: "Il ne l’a pas retiré à notre connaissance et n’a pas jugé bon, non plus, de s’excuser pour cette erreur de jugement".

Une commune inclusive

Le collège communal tient à rappeler que Beauvechain est une commune inclusive et que chaque habitant y a non seulement sa place mais y est le bienvenu, quels que soient son origine, sa langue, sa couleur de peau, ses convictions politiques ou philosophiques, son orientation sexuelle, sa nationalité, ou son état de santé. "Beauvechain est et doit rester une commune où il fait bon vivre et où un lien social et humain respectueux est au cœur de nos épanouissements personnels et collectifs."

Nous avons tenté de joindre le conseiller responsable de cette publication litigieuse pour obtenir un commentaire, sans succès.