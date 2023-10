Beauvechain : une Rose blanche pour les Fêtes de la Saint-Martin

Rohan Graeffly sera le commissaire du parcours officiel d’art contemporain. Thème du parcours ? "Game Over", qui allie la notion de jeu, de plaisir à recommencer pour faire mieux, à celle d’échec et de fin. Ce sont ces concepts fort différents qu’explorent les artistes invités dont les œuvres seront à découvrir en trois lieux emblématiques: la ferme du Rond-Chêne, la chapelle du Rond-Chêne et la grange de la ferme de Wahenge. Rohan Graeffly nous invite à poser la question de l’échec comme étant à la fois la fin, l’échec mais aussi la promesse d’un nouvel essai et, pourquoi pas, cette fois d’une victoire. Les artistes invités, chacun dans leur univers, explorent les règles du jeu de la vie, de nos sociétés ; ils les testent, les contournent, les retournent, faisant apparaître les limites du jeu et les promesses qu’elles renferment.

Le parcours officiel d’art contemporain sera signalé en rouge. Des "ambassadeurs" seront à la disposition des visiteurs à l’accueil et dans les divers lieux d’exposition, reconnaissables à leur écharpe rouge. Ils renseigneront volontiers sur le travail des artistes.

Quant au parcours d’artistes, signalé en bleu, il réunira plus de 230 participants, dont une trentaine d’artistes du cru, qui exposeront dans près de 100 lieux, quasi tous privés.

"La prise de conscience est un sujet passionnant. La possibilité d’agir aussi"

Les Fêtes de la Saint-Martin, ce sont aussi des concerts, divers événements et un grand spectacle avec plus de 70 acteurs, choristes et musiciens. La Rose blanche est une création de la comédienne Muriel Clairembourg, imaginée au départ de l’authentique histoire d’un groupe de jeunes résistants allemands contre le régime nazi en 1942-43. En marge du spectacle et pour la première fois en Belgique, une exposition retracera l’histoire de ce réseau de résistance.

Le point de départ est l’histoire vraie du réseau. De jeunes étudiants allemands, dont Hans et Sophie Scholl, dans un premier temps séduits par les jeunesses hitlériennes, ont pris conscience au début de la guerre de ce que le gouvernement fasciste actait au nom du peuple allemand. Ils et elles ont écrit et distribué des milliers de tracts alertant la population. "La prise de conscience est en soi un sujet passionnant. La possibilité d’agir aussi. Et jamais nous n’avons visité cette époque de l’Histoire pour le spectacle des Fêtes de la Saint-Martin", annoncent les organisateurs.