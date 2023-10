Beauvechain : la nouvelle vie de la ferme du carrefour d’Hamme-Mille

Il s’en est fallu de peu, mais aujourd’hui la ferme du carrefour d’Hamme-Mille revit. C’est par la volonté d’une Beauvechainoise, Christine Paillet, que le bâti a pu être sauvé. L’histoire n’est pas banale. À la Noël 2019, la ferme menaçait ruine. Le bâtiment en brique rouge et encadrements en pierre de Gobertange était sur le point d’être détruit. "Ah non !", pense alors Christine Paillet. Elle joint le geste à la parole et contacte le bureau d’architecture bruxellois Origin. Élise Delcampe et Julie Scandolo se rendent sur place afin de réaliser un premier constat. Bonne nouvelle: moyennant de lourds travaux, la ferme qui date de 1820, à une époque où elle abritait un relais de diligences, ne devra pas être rasée.