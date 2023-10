Saint-Corneille: des inquiétudes avant… le projet à Beauvechain

L’annonce évoquait le fait que sur l’entité de Mille et rue du Culot à Tourinnes, plusieurs terrains sont encore à bâtir (de quoi accueillir plus ou moins 100 maisons). Un projet de lotissement risque d’engendrer de multiples problèmes: ruissellements, inondations, une augmentation de trafic, la destruction de notre ruralité. Comment réduire les nuisances ?

Il est en effet question d’une vente publique de terrains prévue le 10 octobre de deux terrains à bâtir qui appartiennent au CPAS de Leuven. Pour les organisateurs de la réunion, "il est important de nous informer et de nous mobiliser dès à présent, lors de l’enquête publique, nous aurons seulement 15 jours pour remettre nos questions et propositions d’amélioration et proposer des alternatives."

À ce stade, l’estimation de 25 maisons n’est confirmée par aucun nouveau projet mais est basée sur les précédentes demandes, jusqu’à présent toutes été recalées par la commune de Beauvechain.

Que veulent donc ces citoyens qui constituent un comité de quartier et communiqueront via le site c itoyens1320.be ? "La commune dispose d’outils pour revoir les règles, les durcir ou les adapter à la situation actuelle. Il est grand temps qu’elle le fasse maintenant que ce projet de Schéma de développement du territoire a été adopté par le gouvernement wallon en mars dernier. Il nous semble donc utile que la commune refuse toute nouvelle demande tant que les nouvelles règles ne sont établies avec les nouveaux enjeux et critères mis à jour avec la réalité actuelle."

Pas question donc de s’opposer aux nouveaux logements ? "En effet, mais on souhaite que ceux-ci répondent aux nouvelles contraintes et exigences. On a besoin de nouveaux logements, mais il faut alors repenser la mobilité, adapter aussi ces logements à la réalité des besoins. Aux personnes âgées, par exemple."

Du côté organisateur, on reconnaît que le public présent était surtout composé de néoruraux. Mais ces personnes auraient-elles alors accepté autant de contraintes avant de s’installer ? Parler d’une suppression de la ruralité avec de futurs logements n’est-il pas déplacé de leur part ? "Les enjeux évoluent, les gens se préoccupent davantage qu’auparavant et surtout, l’idée est d’apporter une réflexion sur des aménagements collectifs et une bonne pratique de l’urbanisation. On veut régler un certain nombre de problèmes en pouvant intégrer ces réalités avec les promoteurs. Bien sûr avec de l’arbitrage."

En ce qui concerne le projet en question, le souhait est de venir avec des propositions comme l’intégration d’un périmètre de construction autour de la chapelle. "Non pas d’interdire la construction mais bien de ne pas y faire n’importe quoi. On souhaite aussi de la transparence, et sachant que des projets ont déjà été recalés, le risque que le promoteur vienne avec un projet adapté qui répond aux souhaits de la commune est réel… Quelle sera alors sa position ? Le promoteur qui va acheter pour deux millions le terrain n’aura pas l’envie d’attendre. Il faut aussi savoir que les terrains adjacents sont à construire. Il y a des craintes que le promoteur veuille les acheter. Si la commune veut un projet réduit ou s’opposer à cela, il lui suffit, selon nous, de ne pas accepter d’élargissement de la ruelle Brasseur, cela empêcherait d’y construire jusqu’à 15 maisons le long de cette voirie."

Autre souhait exposé, la communication. "La commune doit veiller à être plus stricte lorsque ce genre de projet arrive."

Samedi, une délégation ira prendre le café avec la bourgmestre Carole Ghiot qui rappelle qu’"à ce stade, aucun nouveau projet n’est déposé par un promoteur. Nous disposons d’outils permettant des exigences vis-à-vis des promoteurs et de balises pour ne pas accepter tout et n’importe quoi."