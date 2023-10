Beauvechain : Tous à Pied salue les efforts de la Commune en matière de mobilité douce et active

Cette année encore, la Commune de Beauvechain participait à cette Semaine de la mobilité. "Différents événements étaient organisés tout au long de la semaine, avec l’objectif de promouvoir les déplacements autrement qu’en voiture solo. Les citoyens ont par exemple pu partir à la recherche de la mascotte mobilité à travers les villages de l’entité, avec des cadeaux à la clé grâce à des partenariats avec différents opérateurs comme l’ASBL Pro Velo, le club de padel de Beauvechain, le magasin Ezee ou encore le Centre culturel. Nous avons également organisé une balade découverte, une bourse aux vélos ainsi qu’une soirée Dring Drink, en collaboration avec le marché des producteurs locaux et le GAL Culturalité, lors de laquelle les citoyens ont eu l’occasion de venir essayer différents types de vélos (cargo, électrique, pliable, etc.)", explique Moustapha Nassiri, échevin de la Mobilité.

"Le personnel communal était également invité à participer à la Semaine de la mobilité, en utilisant des modes de déplacement alternatifs pour se rendre au travail. Une quinzaine de collègues, dont certains déjà entièrement convaincus par le vélo, ont ainsi été félicités avec un petit déjeuner local offert le vendredi 22 septembre", précise Tessy Maet du service communal mobilité.

La Semaine de la mobilité était également l’occasion de dévoiler le label "Commune piétonne" que l’association Tous à Pied vient de décerner à Beauvechain. Ce label salue les efforts réalisés par la Commune en matière de mobilité active. Beauvechain s’est vu octroyer deux "baskets" sur une échelle qui en compte quatre.

"Nous sommes conscients des efforts qu’il reste à faire, commente Carole Ghiot, bourgmestre. Le nouveau plan communal de mobilité, en cours de finalisation, sera un outil précieux pour la poursuite et l’accentuation des projets en faveur de la mobilité active, pour les nombreux piétons et cyclistes qui sillonnent le territoire de Beauvechain. Nous sommes notamment enthousiastes à l’idée que le projet de “Grande Dorsale” voie bientôt le jour. Il s’agit, en deux phases, de la réfection de la piste cyclable reliant Beauvechain et L’Écluse et de la création d’un chemin cyclable reliant la rue de Wavre et la chapelle Gosin à Nodebais."