Beauvechain: le Max Festival a fait un maximum d’heureux à Tourinnes

Décloisonner les genres

Le public est venu parfois de loin pour assister à l’un des concerts programmés durant ces trois jours: "Qu’on soit dans un petit village n’empêche pas le rayonnement national et international d’un festival. Les spectateurs viennent du Brabant wallon, mais aussi de Bruxelles, Liège, Namur, de Flandre et même de France et des Pays-Bas."

Il faut souligner que la programmation est toujours originale et de qualité, sans être inaccessible. "Il y a de tout et il y en a pour tous les goûts, dans la musique classique. Ce n’est pas forcément ringard… Changer la perception du classique est quelque chose qui me tient à cœur. Il faut décloisonner les styles, jeter des ponts. Mélanger le classique et la chanson, par exemple. Ce travail d’ouverture passe beaucoup par les enfants. Et je trouve que nous avons eu une écoute extraordinaire de leur part."

Des concerts sur mesure

Les artistes invités sont également des personnalités exceptionnelles. Et avec Irina Lankova aux commandes, ils n’arrivent jamais les mains dans les poches: "Parce que je leur demande de présenter quelque chose de nouveau, de spécial, de nous faire découvrir quelque chose. C’est un processus créatif qui est important pour moi. C’est ce qui fait le charme de ces rencontres. Et lorsqu’un artiste vient me parler d’un projet ou d’une idée après sa prestation, je pense déjà à l’année prochaine. Même chose lorsque le public a particulièrement apprécié telle ou telle prestation d’un musicien, j’essaie de lui proposer des projets pour qu’il ou elle revienne l’année suivante, quand c’est possible."

La pianiste de Tourinnes a d’ailleurs déjà presque bouclé son programme pour le 9e Max festival, qui aura lieu du 12 au 15 septembre 2024. "J’aimerais que, chaque année, ça devienne un rendez-vous et que les gens bloquent le troisième week-end de septembre dans leur agenda." D’autant que la programmation de la 10e édition du festival, en 2025, est déjà en gestation. "C’est une année anniversaire et ça sera vraiment extraordinaire !", promet la pianiste.