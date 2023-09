Beauvechain : une nouvelle charte de la ruralité

Il n’est pas rare de voir des groupes de travail se créer au sein des différentes commissions: pour aborder une thématique particulière, en approfondir une autre. Le groupe de travail "agriculture" s’était lancé dans l’élaboration d’une charte de la ruralité, afin de faire connaître aux citoyens non-agriculteurs le rythme de travail sur une année, les règles à respecter par le citoyen et les règles de savoir-vivre pour une bonne cohabitation. En juillet dernier, le conseil communal avait approuvé la charte à l’unanimité.

Cette charte de la ruralité a pour objectif le respect des engagements des agriculteurs et des citoyens de manière à favoriser le vivre ensemble. "Beaucoup d’agriculteurs sont ouverts au dialogue et heureux de pouvoir parler de leur métier, leur passion. En cas de difficultés, rien ne vaut un dialogue constructif entre agriculteur et citoyen. Le respect mutuel et la connaissance des impératifs constituent les seules solutions de cohabitation durable", précise la bourgmestre, Carole Ghiot.

La charte détaille la fonction agricole, qui est en perpétuelle évolution. En plus du travail de l’agriculteur sur l’année détaillé par saison, quelques mentions du règlement général de police y ont été intégrées. "Avec les réseaux sociaux, on constate que beaucoup de citoyens s’interrogent sur le fonctionnement de l’agriculture à Beauvechain. C’était aussi l’occasion de diffuser une information claire et accessible sur ce métier et ses impacts au quotidien, mais aussi de rappeler aux riverains qu’ils ont des obligations, notamment en ce qui concerne le stationnement ou la divagation d’animaux", poursuit la bourgmestre.

Le document peut être consulté sur le site www.beauvechain.eu ou obtenu sur simple demande à l’administration communale.