Beauvechain : le projet Equilis pour Hamme-Mille a été revu et corrigé

La première évolution réside dans le fait que le projet, initialement mené par la famille Goes, est désormais porté uniquement par Tamet, une société du groupe Equilis.

Par ailleurs, lors de la réunion, Equilis a annoncé son intention de déposer un nouveau permis répondant mieux que le précédent, obtenu en 2021, à l’évolution des besoins en logement, évolution liée notamment au Covid et à la crise énergétique. Ce projet refondu a pour ambition de proposer des logements et des services de qualité tout en intégrant mieux les enjeux sociétaux dans les contraintes du site.

"Plus de luminosité, d’espace et de verdure"

En effet, des améliorations substantielles ont été apportées au niveau de la densité, de l’implantation des immeubles et de la gestion des abords. "En réponse à l’évolution des besoins en logement, nous avons révisé le projet pour proposer une version plus qualitative intégrant plus de luminosité, d’espace et de verdure. Cette nouvelle version compte une centaine d’appartements répartis dans cinq immeubles implantés autour d’une place de manière à respecter une évolution progressive dans les gabarits et les densités. Une trentaine de maisons unifamiliales regroupées dans trois ensembles viennent compléter le projet en périphérie", indique Vincent Ferbus, développeur du projet chez Equilis.

Deux giratoires

En matière de mobilité, le projet comprend toujours la création d’un carrefour giratoire sur la N25 permettant l’accès au site. En plus de ce giratoire, les autorités prévoient la création d’un deuxième giratoire en amont du premier afin de fluidifier et de sécuriser le trafic également pour les usagers faibles. Un nombre de places de parking suffisant est prévu et implanté de sorte à laisser les automobiles à leur juste place.

"L’un des points forts du projet réside dans la conservation de la biodiversité présente dans la roselière et l’aulnaie. Une surface importante est dédiée à la rétention d’eau via la création d’une zone d’immersion temporaire (ZIT) dans cette zone naturelle. Cette approche vise à assurer que le projet s’intègre harmonieusement dans le paysage et valorise de la richesse naturelle du site", poursuit Vincent Ferbus.

Une place publique centrale

La qualité paysagère du projet est également mise en avant. Le projet prévoit la création d’une place publique centrale qui deviendra un lieu d’échanges et d’interactions entre les villageois. Jean-Yves Schyns du bureau Agua, urbaniste du projet: "Les aménagements paysagers permettront également des vues dégagées depuis les zones urbanisées vers les espaces verts environnants, tout en favorisant la mobilité douce à travers un réseau de chemins piétonniers et cyclables". Plusieurs parkings pour vélos sont prévus pour répondre aux demandes de mobilité alternative pour les trajets courts, font encore valoir les porteurs du projet.