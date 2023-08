Beauvechain : trois jours pour fêter la Wallonie

Samedi est prévue une représentation de chants en wallon par un rassemblement d’enfants des écoles, un spectacle de magie pour les enfants (16 h) et différents concerts en fin d’après-midi et en soirée, avec une très belle affiche. La journée de samedi se terminera par une soirée dansante animée par V2 Sound.

Dimanche, les festivités commenceront par un concert apéritif assuré par l’Ensemble musical de Beauvechain. Suivra un repas cochon à la broche. Vers 14 h, place au cortège festif (vieux tracteurs, groupes locaux, géants des environs) au son de la Fanfare de Néthen-Wez. Le cortège sera suivi d’un petit concert de chansons wallonnes par les membres des tables de conversation en wallon de Beauvechain. Un concert d’un groupe local clôturera le programme du week-end.

Samedi et dimanche, le pôle agricole qui a remporté un franc succès lors des deux éditions précédentes retrouvera sa place dans le jardin de la cure avec une découverte de l’agriculture dans la commune, un lancer de ballots, des jeux du clou et une course fermière des familles.

Enfin, la messe en wallon en l’église Saint-Sulpice de Beauvechain refermera les festivités le dimanche 10 septembre.

Infos et réservations: 0479 91 43 91, fdwbeauvechain@gmail.com. Facebook fetesdewalloniebeauvechain.