Beauvechain: le bilan des stages est positif

L’été se termine et le bilan des stages à Beauvechain est positif. Plusieurs centaines d’inscriptions ont été enregistrées. En plus des stages organisés par la Commune sur les thèmes de la nature, du bien-être et de l’art urbain, des associations et autres clubs ont offert aux enfants de beaux moments: Art K-Fée, Little Kids, les Amis du village, Promosport, Evi’Dance, le Tennis Club et le Sporting Club de Beauvechain, Beldive (plongée sous-marine) et enfin l’ASBL Rigaudon (musique).