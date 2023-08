Beauvechain: le musicien pataphoniste Max Vandervorst jouera ce vendredi avec un orchestre à cordes

L’Orchestre de chambre de la Néthen et le Rigaudon auront le plaisir de partager la scène avec ce musicien magicien qui joue sur des objets du quotidien (bouteilles, fers à repasser, arrosoirs…) comme sur de véritables instruments de musique. Un moment magique, poétique, humoristique, où le timbre des cordes se frottera à des sonorités improbables. Répertoires croisés: compositions originales, tubes musicaux… et de plastique.

À l’invitation du Centre culturel de Beauvechain, dans le cadre de l’opération Place aux artistes, mise en place par la Province du Brabant, les frères Alain et Benoît Meulemans et Max Vandervorst font le pari d’une très improbable rencontre musicale.

Mais que pourraient bien se raconter un saxosoir, un scoutophone ou des fers à repasser vintage avec un troupeau (ensemble) de violons, altos, violoncelles et contrebasse ? Quelques compositions bien arrangées et surtout des transcriptions d’œuvres aussi célèbres et variées que le Rock around the clock de Bill Haley, la Valse n° 2 de Chostakovitch ou la Sarabande de Haendel. Mais attention, un instrument peut en cacher un autre ! Et un invité surprise pourrait bien s’immiscer dans la fête…

Pour nous rappeler tout simplement, qu’au-delà des styles, des époques et des esthétiques, la musique est un langage universel, et qui appartient à tous.

Max Vandervorst est musicien, compositeur et inventeur d’instruments. Depuis 1988, il crée des spectacles internationaux basés sur la "musicalisation" d’objets quotidiens. Il est également compositeur de nombreuses musiques de scènes et concepteur de la Maison de la pataphonie (Dinant).

L’Orchestre de chambre de la Néthen et l’ensemble à cordes Rigaudon constituent, avec l’ensemble Menuet, les Ensembles à cordes de la Néthen. Tout en pratiquant le répertoire classique pour orchestre à cordes, ils abordent aussi un répertoire particulièrement diversifié, empruntant régulièrement des chemins de traverse. Dans ce même esprit, ils collaborent avec des musiciens issus de différents univers (Charles Loos, Karim Baggili, Didier Laloy…).

Infos 010 86 64 04 (répondeur), reservations@lecentreculturel.be.