Beauvechain : Carole Ghiot assure vouloir la transparence complète sur le dossier de Hamme-Mille

Sont prévus aussi l’aménagement d’une placette polyvalente, d’espaces verts et de convivialité, d’une zone pédagogique, d’une zone d’immersion temporaire, les créations d’une voirie communale, d’un rond-point et d’environ 190 places de parkings (120 places environ au sous-sol de certains immeubles à appartements, 70 places environ en extérieur et 2 places minimum par maison).

La zone concernée est située du côté droit de la chaussée en partant vers Louvain, après le carrefour principal.

Un permis avait déjà été accordé en 2022 mais le promoteur a l’intention malgré cela de revoir son projet, en l’adaptant aux dernières évolutions de la société.

Inutile de dire que la réunion sera suivie et que de multiples questions seront posées.

Carole Ghiot, bourgmestre de Beauvechain, parle d’un "projet phare pour le centre de Hamme-Mille" dont le devenir "inquiète beaucoup de monde, à juste titre". Précision utile, ce projet est porté par le privé. "Il faut en effet bien le comprendre. Mais il n’empêche que nous sommes là, en tant qu’autorité, pour veiller à ce que ce projet et d’autres se connectent dans l’espace et dans le temps. Equilis va donc proposer un projet revu car il estime nécessaire de l’améliorer. À ce stade, que les choses soient claires, aucun nouveau dossier n’a été introduit à la Commune. Nous ne disposons même pas des plans ou encore du nouveau dossier. Nous avons cependant assisté à des réunions de travail avec le fonctionnaire délégué dans le but d’améliorer le projet pour lequel le permis a été accordé en 2022."

Mais d’autres projets sont aussi sur la table, qui concernent notamment le site du garage Cornelis où des projets sont en cours, à vocation commerciale. Actuellement toutefois, aucune proposition précise n’est arrivée au collège. Il est toutefois certain que le projet Equlis devra tenir compte du projet de nouveau giratoire.

"Les besoins ont évolué"

Pour Carole Ghiot, "ces projets doivent être bien coordonnés par la Commune, avec celui de la phase 2 du cœur de village au niveau de la mobilité, où nous devons retravailler le projet qui lui, est communal. Nous souhaitons que cela soit adapté aux nouveaux besoins des habitants, car les besoins ont évolué. On souhaite privilégier les espaces verts et… évoluer avec notre temps. Cela répond aussi à la nécessité d’embellir le centre de Hamme-Mille".

Il est aussi question de la zone de protection vers Néthen, avec ce fameux contournement. "On a encore des échanges réguliers avec les services concernés pour suivre l’évolution. Notre espoir est clairement de voir la zone de protection levée ! Je rencontre d’ailleurs ce mercredi le cabinet du ministre pour évoquer cette question."

Bref, de multiples dossiers liés. "Avec le giratoire qui lancera la donne… Je prévois pour ma part, au quatrième trimestre, une fois que j’aurai à disposition toutes les données, une réunion d’information avec la population qui a droit à une totale transparence sur l’ensemble des projets. À ce stade, je n’ai pas assez d’éléments pour présenter du concret. Hamme-Mille va se développer avec du service utile pour les citoyens dans un cadre bâti respectueux du voisinage. On pourra avoir là une belle porte d’entrée dans la commune. Mais l’intérêt public prévaudra toujours sur l’intérêt privé…"

La Commune a également vendu le bâtiment qui abritait autrefois l’établissement Couleur Café, ce qui constitue une bonne nouvelle pour les citoyens. "Une clause figure dans le contrat de vente. L’acheteur doit réserver le rez-de-chaussée à une résidence-services. 16 appartements y seront prévus par l’investisseur qui est une personne de Hamme-Mille soucieuse du social dans son village. Il y aura de l’horeca et des services liés au bien-être, disponibles pour les habitants des lieux mais aussi les seniors extérieurs", termine Carole Ghiot