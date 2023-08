Beauvechain : Michel Swinne, passionné par les vieilles mécaniques agricoles

À Beauvechain, Michel Swinne, 72 ans, qui habite le village de l’Écluse, est un passionné de vieilles mécaniques qu’il restaure depuis 30 ans. Sa dernière restauration: une moissonneuse de 1962 de la marque Bautz. "J’ai tout démonté depuis la table de coupe jusqu’au moteur en prenant soin de vérifier toute la mécanique et d’enlever toute la rouille. Bref, une remise en état complète, nouvelle peinture comprise."

À la fin de chacun de ces chantiers de restauration, Michel adore ce qu’il appelle "le grand jour", celui où il peut aller tester le fruit de son travail. Il en fut donc ainsi pour la moissonneuse Bautz, et il était accompagné pour l’occasion par ses copains.

Nos lecteurs les plus férus de technique seront ravis d’apprendre que la table de coupe de l’engin fait 2,20 m, la puissance du moteur est de 40 chevaux et pour la récolte du grain, on est encore au système avec des sacs sur le côté de la machine. "Cette machine, je l’ai achetée au club de Meux où elle était au repos depuis 15 ans car elle ne fonctionnait plus. Comme c’est ma passion, je l’ai refaite entièrement pour qu’elle puisse moissonner."

Michel possède quelques perles rares. "J’ai aussi une moissonneuse-lieuse que j’ai restaurée également et qui date des années 1950 car je devais avoir cette machine pour faire des gerbes pour ma batteuse à poste fixe qui date de 1945 et la presse à ballots qui va avec… Je collectionne et restaure aussi les tracteurs des années 1950. J’en ai 17, un peu de toutes les marques…" On trouve ainsi des Allis-Chalmers, David Brown, Kramer, Dexta, Farmall, Steyr, Fergusson, Normag, Landini à boule chaude… "Mon coup de cœur, c’est le Lanz Bulldog de 1950 à boule chaude et à un cylindre et qui fait 45 chevaux. Je l’utilise aussi avec ma batteuse à poste fixe."

Tous les week-ends d’avril à octobre, Michel se rend aux concentrations avec son Lanz Bulldog. "Comme c’est un tracteur sans démarreur, il faut donc chauffer avec une bonbonne de gaz pendant 15 minutes et ensuite lancer le moteur par le volant à la main… Il faut être vraiment passionné pour ce type de tracteur. Je suis souvent seul avec ce modèle lors des concentrations et du coup, c’est souvent moi qui ouvre les défilés car il a aussi un bruit particulier. Et on l’entend de loin !"