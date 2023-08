Beauvechain : on ne pataugera plus dans la gadoue

Après la mini tempête qu’ils ont connue la semaine dernière (notre édition du 3 août), les Beauvechainois étaient en droit de s’inquiéter du temps qu’il fera ces prochaines semaines. Bonne nouvelle à l’horizon: le ciel se dégage et les températures redeviennent de saison. C’est terminé, du moins temporairement, pour les bourrasques et les trombes d’eau. André Étienne, Monsieur Météo à Météojodoigne, rassure: "La haute pression arrive dès ce mardi, avec stabilisation du temps et une hausse de la température – le thermomètre était descendu à moins 20° ces derniers jours. Reste cependant, ce vendredi 11 août, un certain risque d’orages".