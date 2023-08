Beauvechain : l’échevin Lionel Rouget démissionne pour devenir directeur du TEC Brabant wallon

Avec la mobilité, la sécurité routière, les finances et le sport, Lionel Rouget (MR) était un échevin aux compétences larges et importantes à Beauvechain. Après un mandat de conseiller communal, le candidat de la liste Beauvechain Ensemble, bras droit de l’actuelle bourgmestre Carole Ghiot, va faire un pas de côté mais il insiste, "sans abandonner pour autant la politique ou la commune. Je change en fait de boulot dès la rentrée scolaire en m’engageant au TEC, avec une fonction de directeur régional du Brabant wallon, en remplacement de Catherine Bes qui prend sa retraite. C’est… une bonne promotion pour un poste où j’ai postulé et passé les examens. Même si légalement ce n’est pas incompatible, on m’avait bien prévenu qu’ils voulaient quelqu’un de disponible à 100 % pour le job… J’ai accepté".