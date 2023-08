Beauvechain : "C’est quand même physique, la pêche !"

La pêche, pour Axel, c’est synonyme d’étang ou de lac. "La mer, j’avoue, cela ne me tente pas du tout. Je n’ai d’ailleurs jamais été en bateau de ma vie. Je ne suis pas trop fan non plus de la pêche en rivière, mais je vais essayer dans un fleuve prochainement."

Le truc d’Axel, c’est la carpe. "Depuis que je suis petit en fait, je préfère ce poisson-là. Pourquoi ? Déjà pour sa taille. Je ne suis vraiment pas fan des poissons prédateurs par contre. La truite ? Oui, quand j’étais jeune, mais plus maintenant… Avec la carpe, je n’ai pas de flotteur, je pêche sur le fond, là où les carpes se nourrissent."

"En France, c’est beaucoup mieux !"

Sa passion pour la pêche lui prend donc actuellement beaucoup de temps. "En effet, j’y vais quasiment tout le temps lorsque j’ai du temps libre. Mais pour avoir testé de nombreux plans d’eau, je dois bien reconnaître qu’en France, c’est beaucoup mieux ! Ici, en Belgique, de plus, les plans d’eau disparaissent et on est de plus en plus limité pour pêcher. Chez nos voisins, c’est tout le contraire, les municipalités sont là pour aider, il y a un suivi, des structures, c’est bien mieux encadré que chez nous ! Et puis, les surfaces d’eau y sont plus nombreuses et… plus agréables, avec de grands espaces, bien plus favorables à y pêcher de grands poissons !" Car forcément, le but quand on est pêcheur, c’est de sortir de l’eau un poisson plus gros que celui de son voisin… "C’est en effet un peu le “jeu” du pêcheur, on aime bien avoir le plus gros poisson. Mais bon, on ne choisit pas le poisson qui mord à l’hameçon…"

Le record du Beauvechainois ? "19,1 kg. Récemment en France, chez Carpasens, au plan d’eau des Tomery’s (NDLR: à Gisy-les-Nobles dans l’Yonne). Mais avant tout, pour moi, le but numéro 1 est de prendre du plaisir, m’évader et me détendre. Pour pêcher, je suis souvent seul même si j’aime encore bien me retrouver avec des copains. Je rentre d’une semaine en France pour mes dernières vacances où on a logé en Biwy (NDLR: marque de tentes de pêcheur) au bord du plan d’eau. Forcément, on dort beaucoup moins qu’à la maison… Je me couche vers 1 h du matin et je suis levé à 6 h… Il arrive de ne pas dormir ou alors encore moins, mais à ce moment, c’est lors de pêche de nuit où sur 24 heures on dort à peine 2 heures.. Mais entre la pêche plaisir et la pêche concours, il y a une différence !"

Jusqu’à… 500 kg de matériel

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la pêche est un sport qui demande quelques efforts ! "C’est quand même physique, la pêche, il ne faut pas croire ! Par exemple, le matériel à transporter. Pour une petite soirée près de chez moi, je prends entre 40 et 50 kg de matériel… Et le plan d’eau n’est pas tout près de l’endroit où je me gare. Pour ma semaine en France, j’avais… 500 kg de matériel, appâts compris !"

Et si Axel devait donner une astuce ? "Il y a de bonnes personnes pour partager leurs trucs dans le milieu même si ce n’est pas toujours le cas. Certains aiment garder leurs petits secrets. Après, c’est aussi le travail du pêcheur de rechercher et de suivre la trace du poisson…"

Dernière précision ? "Personnellement, moi, je pêche en “no kill”. Le respect du poisson est primordial. Chaque piqûre d’hameçon est désinfectée et si l’on voit une autre blessure ailleurs, on désinfecte aussi ! J’ai un produit spécial pour les carpes."