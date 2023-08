Beauvechain : le SDT ne fait pas l’unanimité

Le conseil communal déplore le peu de temps réservé pour l’analyse du projet de Schéma de développement du territoire par les autorités locales, pour les membres des commissions locales d’avis et les services communaux.

À 14 voix pour et 1 abstention (Intérêts Communaux), le conseil communal a décidé de demander au gouvernement wallon que dans la réalisation du Schéma de développement territorial, il soit tenu compte des outils de gestion mis en œuvre par les autorités locales, que sont le programme communal de développement rural/agenda 21 local, le schéma de développement communal, le guide communal d’urbanisme, le plan de cohésion sociale, la feuille de route vers les objectifs de développement durable, le plan biodiversité et le plan communal de mobilité, fondés sur la concertation avec la population.. dans le cadre du renforcement de l’accessibilité régionale et internationale de la Wallonie, l’éventuel équipement de l’axe de liaison de la N25, dans la traversée de Hamme-Mille, soit également réalisé en fonction du caractère rural de la commune tel que défini par les différents outils de gestion. Mais aussi que chaque objectif soit appréhendé au regard des moyens, notamment financiers, à mettre en œuvre pour l’atteindre. Il est par ailleurs demandé que le hameau de La Bruyère du village de Beauvechain soit, compte tenu de sa situation de fait et tel que précisé par les différents outils de gestion, d’ores et déjà repris comme un cœur d’espace excentré.