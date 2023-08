Beauvechain: les comédiens amateurs de Pamajo primés à Courchevel

Juliette Uytterhoeven, une des membres du groupe composé aussi d’Anastasia Babatzikis, Fanny Cuisset, Evy Demotte, Pierre Deguée, Garance Fitch Boribon, Henri Mignard et Amélie Zucca, raconte: "On a tous fait du théâtre aux 4 Mains, à Beauvechain, puis ça s’est arrêté avec nos années d’unif. Mais on a remis ça après nos études… Pamajo a donc été créé voici dix ans (NDLR: même si le nom a évolué) . Pour ma part, j’ai rejoint la troupe voici deux ans. C’est mon premier spectacle. Nous sommes tous de Beauvechain, d’Incourt ou de Grez-Doiceau."

En début d’année, la troupe a joué sa pièce là où tout avait débuté, aux 4 Mains. "Cela a bien fonctionné avec le public et on avait envie de la rejouer. Mais force est de constater qu’en Belgique, c’est assez compliqué car la priorité va aux professionnels alors que nous sommes des amateurs… Anastasia a regardé du côté de l’étranger et a trouvé ce concours pour amateurs à Courchevel. On a monté un dossier, envoyé des images car on s’était filmé, et nous avons été retenus parmi les 7 troupes sur les 40 demandes."

Le 24 juillet dernier, les comédiens ont montré leur savoir-faire et cela a visiblement enflammé le public. Le thème de la pièce ? "Le monde de l’entreprise est un monde sans art… C’est très drôle avec un petit message derrière tout cela…" Embrasez-vous est une dystopie qui relate l’histoire d’une boîte d’allumettes et de ses employés, dans un monde où l’art n’existe plus.

"Grâce à ce prix, on est invité à retourner à Courchevel lors de la semaine des Belges avec trois ou quatre représentations de la pièce, ce qui nous fait forcément plaisir car cette reconnaissance par des professionnels du métier nous donne l’envie de la rejouer !"

Pamajo sera de retour aux 4 Mains les 16 et 17 décembre. "On va se réunir pour voir le reste de la programmation car à présent, les invitations arrivent."

D’ici là, tous les jeudis soir, la troupe continuera ses cours à Tourinnes-la-Grosse. "On a une chouette équipe d’amateurs, bien guidée par Joséphine de Renesse qui est la metteuse en scène, la seule pro de la bande."