Beauvechain : ils ont sauvé la cascade

Jean-François Mitsch, membre du collectif, en est sorti bien plus rassuré qu’en y entrant: "La bonne nouvelle, c’est que le député s’est engagé verbalement à retirer le dossier et à poursuivre le dialogue constructif entamé, hélas, un peu tardivement… Ce n’est que face aux réactions nombreuses que, du côté de la Province, on a pris la peine de s’enquérir de la situation sur place. Nous avons pu aller exposer notre position à la Province et le député s’est ensuite rendu sur le terrain. On a aussi pu parler avec la bourgmestre positivement tout en continuant à sensibiliser la population, puisque nous avons recueilli 500 signatures de soutien".

Une réunion informelle s’est donc tenue ce lundi soir et, force est de constater que le collectif avait bien préparé celle-ci. "Je dois dire aussi que les échanges ont été constructifs et chaleureux. À la base, la Province veut une extension de la zone d’immersion temporaire (ZIT) mais pour avoir le subside, elle a dû rentrer un projet environnemental qui améliore la biodiversité, d’où le projet de trappe à poisson… C’est là que se pose le problème.

Car si tout le monde est d’accord sur l’importance de lutter contre les inondations et que cet aspect-là ne pose aucun souci, l’aspect environnemental et ses conséquences étaient inacceptables. Mais voilà, avec de l’écoute, des échanges et de la compréhension sur l’émoi que cela suscite, le député s’est engagé à nous consulter et à revoir ce projet. Pourquoi pas en maintenant la trappe à poisson si cela en vaut la peine, mais pas comme cela est proposé actuellement, mais bien en maintenant la cascade. Bref, un nouveau projet concerté avec la population, les riverains… Je retiens qu’il est intéressant d’entendre que la Province va consulter le comité du collectif pour faire ensuite une nouvelle proposition."

Il reste néanmoins quelques questions: "Il reste des points sur lesquels nous souhaitons obtenir davantage d’informations, poursuit Jean-François Mitsch. On espère que ce dossier aidera à faire comprendre la nécessité de faciliter à l’avenir l’accès aux dossiers. La bourgmestre a bien entendu que des choses sont à améliorer dans le processus au niveau urbanistique. Tout le monde y sera gagnant. Mais un dialogue s’est installé, c’est positif et plaisant d’avoir eu une réunion cordiale.

On verra pour le volet mobilité, et ce fantôme du contournement plus tard, puisqu’il était mentionné dans le dossier “cascade”. Une réunion d’information avec Equilis est programmée en septembre. On y verra plus clair sur le développement d’Hamme-Mille et les deux ronds-points. Personnellement, je me demande pourquoi la Commune ne demande pas le changement au plan de secteur pour rassurer les gens. Bien sûr, la Région wallonne peut refuser, mais elle devra dire pourquoi…"