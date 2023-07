Au-delà du C-130, le First Wing Historical Centre, un musée sur la base de Beauvechain à explorer

"Il n’y a en effet pas que le C-130 à découvrir chez nous, confirme Serge Sorbi, le directeur du musée géré par l’ASBL The Golden Falcon qui réunit une cinquantaine de bénévoles. Il faut dire que feu Guy Van Eeckhoudt (NDLR : ancien commandant du 15e Wing de Transport à Melsbroek qui fut président du musée jusqu’à son décès, inopiné, en octobre 2021) a donné une nouvelle jeunesse au musée en développant de nombreux projets. En cinq ans, la différence est notable."

Outre le C-130, une reproduction d’un Spitfire est venue compléter les collections, de même qu’un hélicoptère Sikorsky HSS-1, le prédécesseur du fameux hélicoptère de recherche et sauvetage Sea King. La dernière acquisition du musée est un drone B- Hunter mis à la retraite en 2020.

"Le musée a été créé en 1996 pour maintenir la mémoire de la présence du 1er Wing de chasse. Mais de manière plus générale, il évoque l’histoire des unités de la base depuis ses débuts dans les années 30. On reçoit quelque 5 000 visiteurs par an", continue Serge Sorbi, ornithologue qui fut responsable, sur la base de Beauvechain, d’éviter les collisions entre la faune sauvage et les avions.

En 1935, aux Burettes

En 1935, au début de l’aéronautique militaire belge, un aérodrome, "les Burettes", avait été installé un peu plus loin dans le village tandis qu’un deuxième, "le Culot", était aménagé, en 1936, sur le site actuel de la base.

Dès le 10 mai 1940, ils seront bombardés par les Allemands qui développeront ensuite une véritable base aérienne sur le site du "Culot". Des Dornier 17, des Junker 88 mais aussi, à la fin de l’occupation allemande, des Focke Wulf 190 y opéreront.

La base fut attaquée par les Alliés. Et dès septembre 1944, les Américains et les Canadiens l’occupèrent à leur tour avec des avions P-47 et P-51. Au musée, on peut voir un débris de P-47 retrouvé, il y a peu, près de la base tandis que les bénévoles travaillent sur un moteur de Lancaster déterré dans un champ à Incourt en 2011. Le bombardier s’y était crashé pendant la guerre.

"Nous avons le projet d’aménager une salle, le Culot, du nom de la base durant la Seconde Guerre mondiale, pour développer son histoire pendant le conflit au travers, notamment, des relations entre les Allemands puis les Américains avec les villages alentour. Nous recherchons des documents et nous interviewons des personnes."

Richard Delcourt et Serge Sorbi, dans le cockpit du C-130. ©ÉdA

Autre projet lié à la Seconde Guerre mondiale : la reconstitution d’une cave d’une habitation de Beauvechain qui servait de bar et où se trouvent des peintures, scènes de vie quotidienne, réalisées sur les murs par des pilotes américains. "On ne peut pas emporter les murs avec, donc on les reconstitue ici."

Après la guerre, en 1946, les deux escadrilles belges de Spitfire, la 349e et la 350e, créées au sein de la Royal Air Force britannique se poseront à Beauvechain.

Un Wing de chasse

"De 1946 à 1996, Beauvechain fut ainsi une base de chasse. Cela signifie que les pilotes allaient intercepter les avions ennemis. Leur mission n’était pas de bombarder des cibles, ça, c’était celle des avions de Kleine-Brogel et Florennes."

De cette période, on peut voir un Spitfire, un Meteor, un Hunter IV, un F-104, un F-16...

Un F-104. ©ÉdA

Des engins, ayant un lien avec la base, se trouvent aussi dans le parc du musée dont l’hélicoptère Sikorsky - "si les pilotes devaient s’éjecter en mer, c’est lui qui devait aller les rechercher" - ou encore un Mig 21 donné par des Hongrois. "On l’a mis entre un F-104 et son successeur le F-16", deux avions qui auraient pu aller à sa rencontre. Il y a aussi le C-130, avion qui venait charger du matériel, par exemple.

Depuis le départ des F-16 en 1996, le 1er Wing accueille l’école de pilotage de la Défense. Les apprentis pilotes y volent sur Fouga Magister puis Marchetti ainsi que sur Alpha Jet, tous des appareils à voir au sol, au musée, et même dans les airs, la formation de base, sur Marchetti, continuant à Beauvechain.

Place aux hélicoptères

Changement de cap en 2010 : les hélicoptères Agusta A-109 arrivent depuis Bierset tandis que les NH-90 ont atterri à Beauvechain à partir de 2013, le 1er Wing étant désormais chargé de développer les capacités hélicoptères de la Défense.

"La chasse a quitté Beauvechain depuis bientôt 30 ans et le musée se doit de se faire l’écho de ce qui se passe sur la base depuis 1996. Une de nos ailes s’occupe des hélicoptères et nous sommes en train d’aménager une aire pour exposer des Alouette 2 et 3, actuellement stockées, même s’ils n’ont pas été basés ici, ainsi qu’un Agusta."

Dans les salles du musée, on peut parcourir l’histoire de la base au travers de photos, documents, objets, moteurs et vêtements, dont une combinaison de pilote de F-104 permettant de résister aux conditions d’un vol stratosphérique... Des dioramas reconstituent aussi des scènes de vie, même si le directeur du musée reconnaît qu’il faudrait leur redonner une seconde jeunesse.

Enfin des véhicules roulants sont exposés : balayeuse de piste, camion de ravitaillement, camion de pompiers… Car, évidemment, la vie d’une base aérienne ne se résume pas à ses seuls engins volants.

Le musée est accessible, sans réservation, les 2e et 4e dimanches du mois, de 13 h 30 à 18 h et, sur réservation (www.1winghistoricalcentre.be), les mardis, jours où se réunissent les bénévoles du musée. Entrée : 7 €, gratuit (-12 ans).