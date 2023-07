Beauvechain : le conseil communal n’a pas abordé le sujet "cascade"

Le sujet d’actualité à Beauvechain est la demande de permis introduite par la Province du Brabant wallon ainsi que l’enquête publique intitulée "Création d’une passe à poissons sous forme de rivière naturelle de contournement des vannes de l’ancienne forge" à Hamme-Mille. Ce lundi 24 juillet, au conseil communal, Claude Snaps (Intérêts Communaux) a demandé l’inscription à l’ordre du jour d’un point urgent relatif à ce dossier. La demande a été refusée, car selon la majorité, "l’urgence n’est pas justifiée et la matière relève de la compétence du collège communal et non du conseil. Afin de répondre à toutes les interrogations des riverains et leur fournir les détails techniques relatifs au projet provincial, une réunion publique est organisée le lundi 31 juillet 2023 à 18 h 30 à la salle des fêtes de Hamme-Mille, en présence des autorités provinciales et communales".