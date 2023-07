Beauvechain : énorme succès pour le bal du 21 juillet

La Kids Zone, espace de jeux et d’animations pour les plus jeunes, a séduit les familles. Les trois groupes locaux aux répertoires variés ont mis l’ambiance toute la soirée.

"Je tiens encore une fois à remercier tous les prestataires et les magnifiques équipes qui ont fait de cet événement une réussite, ajoute la bourgmestre. Je remercie également le commandant de la base militaire de Beauvechain, le colonel Jean-Didier Vandezande, qui pour la deuxième année consécutive a invité les citoyens de la commune à la Journées de familles sur la base. 200 Beauvechainois ont pu admirer de près les avions et hélicoptères qui ont participé au défilé du 21 juillet à Bruxelles. Ce type de synergies entre la base et la Commune est précieux et contribue à l’entretien des excellentes relations entretenues avec les autorités militaires." Pour rappel, cet événement était organisé par la Commune de Beauvechain en collaboration avec J-Events, avec le soutien de la Province du Brabant wallon dans le cadre de l’action Place aux artistes et en partenariat avec Nostalgie.