Nouvelles règles de stationnement pour certaines rues de Beauvechain

Afin de sécuriser les déplacements des citoyens, et notamment des usagers faibles, et après visite sur place du SPW Mobilité Infrastructures, des nouvelles mesures de circulation ont été prises du côté de Beauvechain : interdictions de stationner, délimitation de zones de stationnement, etc. concernant les rues du Moulin à Eau, de Beauvechain, de la Bruyère Saint-Martin, et de l’Étang. Ces mesures ont été approuvées lors du dernier conseil communal, Écolo et Intérêts communaux s’abstenant toutefois. Elles seront signalées une fois le règlement approuvé par le SPW.