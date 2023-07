Des sondes informatives car, trop souvent, les égouts ressemblent à des poubelles

"Trop souvent, témoignent les agents, nos égouts ressemblent à des poubelles."

Raphaêl Lateur, porte-parole de l’in BW: "Les déversoirs d’orages assurent la jonction entre les égouts, recueillant les eaux usées des habitations et les eaux de pluie, et les collecteurs, qui dirigent ces eaux jusqu’à nos stations d’épuration. Lors de fortes pluies, les déversoirs jouent le rôle de soupape de sécurité en surversant l’excédent d’eau vers la rivière afin d’éviter que les égouts, les collecteurs et les stations soient inondés."

81 des 1 465 déversoirs d’orage sont surveillés à distance

D’où l’importance de surveiller de près les déversoirs d’orage.

"Actuellement, poursuit Raphaël Lateur, 81 des 1 465 déversoirs d’orage sont surveillés à distance par des sondes informant nos agents responsables de l’entretien des réseaux de collecte d’un possible rejet d’eaux usées à la rivière par temps sec. Ces sondes ont été essentiellement placées dans des ouvrages sensibles afin que nous puissions rétablir la collecte des effluents dans les meilleurs délais."

Pour notre province, l’intercommunale In BW s’est vu attribuer cinquante-trois déversoirs à étudier, répartis sur les bassins techniques des stations d’épuration de la vallée du Hain, de Hamme-Mille et de Bomal-Ramillies.

Raphaël Lateur: "Nous couplons en ce moment, à ce dispositif, un échantillonneur. Ce dernier nous permet d’effectuer des prélèvements dans les déversoirs d’orage. La démarche s’inscrit dans le cadre d’un groupe de travail entre la Société Publique de Gestion de l’Eau, sept Organismes d’Assainissement Agréés et le Centre d’Expertise en Traitement et Gestion de l’eau (Liège). Le but est de déterminer les volumes surversés des déversoirs d’orage vers le milieu naturel, comme les ruisseaux ou les fossés, ainsi que la charge polluante lors des épisodes pluvieux."