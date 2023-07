Le contrat-programme 2025-2029 est validé

Lors du dernier conseil communal, le directeur du centre culturel de Beauvechain, Emmanuel Paÿe, a présenté son contrat-programme 2025-2029 reprenant son action actuelle, le processus d’analyse partagée qu’il a mené, le projet d’action et le plan financier pour la période 2025-2029, les projets de conventions qui lieront le centre à la Commune de Beauvechain pour la période 2025-2029. Le tableau fixant les interventions en services ou en subventions indirectes de la commune de Beauvechain a également été présenté. Il s’agit ici des interventions du service technique et d’entretien, d’un agent administratif à concurrence d’un quart-temps, de la mise à disposition d’un photocopieur et de son alimentation en papier, d’un bâtiment et d’une salle communale hébergeant le centre culturel et des autres salles communales pour leurs activités dans le cadre du contrat-programme 2025-2029.