Accent sur la gestion des ressources humaines

Dans les Communes et les CPAS wallons, on ne compte plus que 16,1% de fonctionnaires nommés sur 76 000 agents (chiffres au 31 décembre 2021). Le ministre Christophe Collignon propose d’ailleurs d’ouvrir certaines promotions aux contractuels, pour rendre la fonction publique locale plus attractive. En attendant la prochaine réforme qui devrait notamment donner les mêmes perspectives d’évolution de carrière à tous les agents communaux, nommés ou contractuels, la Commune de Beauvechain continue à investir dans ses ressources humaines. "Nous voulons soutenir le processus d’évolution de carrière de nos agents. Certaines fonctions sont actuellement accessibles uniquement aux agents statutaires, qui doivent réunir toute une série d’autres conditions et passer un examen. Il nous apparaît essentiel de soutenir la motivation de notre personnel et de les encourager dans leur épanouissement professionnel, explique Delphine Vander Borght, la directrice générale. Notre objectif est de donner une image moderne, dynamique et positive d’une administration prête à accueillir de nouveaux talents !"

En plus de la directrice de l’école communale, qui a terminé son stage, quatre agents administratifs (services communication, des finances, du personnel, et population-état civil) ont prêté serment devant la présidente du conseil communal lundi dernier. "Comme je l’ai dit devant le conseil, je salue leur sens du service aux citoyens, leur disponibilité, et leur motivation et je nous souhaite encore de belles années à travailler ensemble !"