Beauvechain et Wavre : le jardinier assurait ignorer cultiver du cannabis…

Le tribunal avait eu la main lourde ce jour-là puisqu’il infligea un total de près de 21 ans de prison pour les onze prévenus à la tête desquels on retrouvait l’Albanais Adenis Kikollari. L’équivalent d’une équipe mixte de foot internationale puisqu’elle se composait de six Albanais, un Grec, un Roumain, un Algérien, une Modave et une Belge.

Ces prévenus s’occupaient de plantations situées en Brabant wallon, à Beauvechain (784 plants de cannabis) du 14 février 2016 au 12 janvier 2021, Wavre (731 plants) du 30 novembre 2017 au 18 novembre 2020 ainsi que dans le Namurois, à Sart-Bernard (851 plants) du 31 janvier 2020 au 18 novembre et à La Bruyère (758 plants) du 31 août 2020 au 13 janvier 2021.

Selon les calculs des enquêteurs, celles générèrent plus de 2 millions d’euros. Cette organisation fut découverte lorsque la police eut connaissance, de la part d’une banque, de l’alimentation mensuelle régulière d’un compte qui n’avait pas l’habitude d’être nourri à ce point.

Le titulaire de ce compte fut repéré et, le 5 novembre 2020, la police de Wavre exerça la surveillance d’une villa dans laquelle arriva une camionnette. Les deux occupants en retirèrent des sacs assez lourds. Ils furent photographiés. La plaque minéralogique de la voiture fut notée.

Le chef de l’organisation écopa de 50 mois de prison et confiscation de 100 000 €. Certains jardiniers furent condamnés à 30 mois, d’autres, dont Shkëlzen Muçollari, à 20 mois et confiscation de 10 000 €.

Ce dernier fut arrêté le 19 mai dernier lors d’un accident de voiture. Il apprit ce jour-là sa condamnation à laquelle il vint faire opposition le 19 juin. Il affirma tout ignorer d’une plantation de cannabis. On retrouva sur lui trois GSM (en relation avec le chef) et son ADN à deux endroits. Il ne s’en explique pas. Son avocate non plus, elle qui plaida l’acquittement de son client. Peine perdue. Le jugement est maintenu mais avec sursis.