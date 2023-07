Beauvechain : à 13 ans, Arthur est un vrai colombophile

Arthur découvre ensuite la colombophilie grâce à son arrière-grand-père maternel, Clément Berger, qui était colombophile à Lincent. "Celui-ci lui a très certainement transmis le gène colombophile en plus de tous ses conseils", indique Quentin, le papa d’Arthur. Dès ses 5 ans, Arthur demande à ses parents la construction d’un "vrai" pigeonnier et la participation aux concours officiels. Suite au déménagement de la famille vers Nodebais en 2018, Arthur obtient gain de cause et la construction de son premier pigeonnier. "Depuis, chacun de ses anniversaires est l’occasion d’une collecte d’argent auprès de ses proches pour la construction des extensions et l’achat de matériel."

C’est à ce moment également qu’il rejoint la classe de Benoît Lamine à la Providence de Jodoigne. Celui-ci a alors en projet la construction au sein de l’école d’un pigeonnier de concours. Arthur faisant partie de la classe, il sera bien évidemment très impliqué dans ce projet et cela ne fera que renforcer sa passion.

Arthur rencontre ensuite Jean-Pierre Page qui est alors président de la société colombophile de Beauvechain et qui prendra Arthur sous son aile et le lancera officiellement en tant que colombophile en 2019 à l’âge de 9 ans !

Grâce à l’accompagnement bienveillant de plusieurs colombophiles locaux – Benoît Lamine (Mélin), Roger Coosemans (Nodebais), Freddy Vanhoegaerden (Néthen), Daniel Colin (Nodebais), Roger Pierre (Pécrot), etc. – qui lui ont notamment offert des pigeons et du matériel, Arthur formera sa colonie de pigeons et participera alors à ses premiers concours en août 2019 (Momignies, Soissons, Nanteuil). Il parviendra dans les mois suivants avec beaucoup de fierté à se hisser en première position de certains concours locaux.

En 2021, il a participé au championnat national des jeunes colombophiles de moins de 14 ans et a remporté la première place grâce aux résultats obtenus durant cette saison. Entre Arthur et les pigeons, une véritable histoire d’amour existe et c’est sûrement sa plus belle victoire.