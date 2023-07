En 2022, Beauvechain a investi 3,4 millions

La plus grosse part des recettes (2,7 millions) provient des additionnels à l’impôt des personnes physiques (IPP, 38,3%). Le niveau des additionnels au précompte immobilier (1,3 million) était en baisse en 2021 à la suite de la régionalisation et des problèmes de perception par le SPW, mais en progression pour l’année 2022 (+ 3,38% par rapport à 2020 et +13,2% par rapport à l’année 2021) et s’établit à un montant total de 1 321 390 €.

La régularisation des informations cadastrales "enquête de confort" réalisée en 2020 par la Commune auprès des habitants a un impact sur les recettes et s’additionnera en 2023 avec les effets de l’inflation. "La source la plus importante des taxes locales est constituée par la taxe immondices (396 000 €). Cette taxe permet de respecter la réglementation en matière de coût-vérité. La taxe dans son entièreté sert à couvrir les coûts de collecte et de traitement des déchets. Les subsides que nous percevons au niveau du service ordinaire restent stables en 2022 et représentent 18,5% des recettes: ils concernent surtout l’emploi (APE, 1,18 million) et l’enseignement (129 000 €). Le Fonds des communes (964 000 €) est une dotation récurrente attribuée aux municipalités par la Région wallonne sur base de critères socio-économiques divers."

À l’ordinaire, les dépenses de personnel (3,86 millions) regroupent essentiellement les traitements, les charges patronales et les cotisations pour les fonds de pensions des mandataires, du personnel administratif et ouvrier, de même que celui engagé pour la crèche. Elles représentent 52,3% des dépenses de l’exercice propre. Le résultat 2022 (+10,8%) est en forte augmentation par rapport à 2021.

Les dépenses de fonctionnement (1,56 million) concernent l’activité courante des services communaux (fournitures de bureau, frais de téléphone et de correspondance, frais liés à la consommation d’eau et d’électricité, combustibles pour les véhicules et les bâtiments, assurances, frais de formation, de maintenance informatique, etc.). Elles représentent 21,2% des dépenses de l’exercice propre. "Elles sont maintenues sous contrôle avec un pourcentage de dépenses identique à celui de 2021."

Les dépenses de transfert représentent les subventions que la Commune octroie à des tiers dans des domaines relevant de l’intérêt communal. Elles comprennent essentiellement les dotations à la zone de police (832 000 €), la dotation au CPAS (520 000 €, en hausse de 10%) et la dotation à la zone de secours (199 000 €). "Il faut tenir compte que des prélèvements sur les fonds de réserve ordinaire ont été effectués par la zone de secours pour neutraliser les charges et les effets de l’inflation."

Des investissements ont été financés en 2022 pour 3 409 576 €, soit deux fois plus que lors de l’exercice 2021. "Le recours à l’emprunt s’avère nécessaire pour compenser l’absence de subventions pour le financement de certains investissements."

La première modification du budget communal 2023 a également été approuvée avec 13 voix pour et 4 abstentions (Écolo et Intérêts communaux).