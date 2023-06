Beauvechain : à Hamme-Mille, un concept nordique qui tape dans l’œil

Les Beauvechainois s’en sont vite aperçus, d’autant que le bouche-à-oreille a fait son petit chemin. Et que l’adresse est devenue le passage régulier des enfants comme des adultes qui voulaient être aidés. L’amabilité et la disponibilité de Philippe ont fait le reste.

"Nous rêvions, mon épouse Inge et moi, poursuit Philippe, d’abandonner la location de l’espace réduit que j’avais ouvert seul en 2009, pour devenir propriétaire. C’est aujourd’hui chose faite, et c’est d’autant plus gratifiant que mon épouse, qui était comptable à la base, est devenue entre-temps assistante opticienne et a pu me rejoindre dans le commerce."

C’est aussi le cas, depuis janvier 2023, de l’optométriste Valérie Van Enis. Et, chaque vendredi, de l’audiologiste Delphine De Vliegher, le tout dans un nouvel espace dessiné par l’architecte danoise Pernille Terndrup.

"Mon épouse et moi étions enthousiastes dès que nous avons découvert le concept nordique sur plan, poursuit Philippe. Ce plan prenait presque le contre-pied de ce que nous avions connu. Nous passons désormais, avec nos clients, nos journées dans un endroit où de larges baies, tant sur le devant que sur l’arrière, permettent de faire entrer la lumière. En plus, l’endroit est d’une grande sobriété, sans surcharge ornementale, sans des centaines de lunettes sur lesquelles la vue se perdrait. Ici, seules quelques paires sont apparentes, et l’essentiel de nos 1 200 lunettes est rangé dans des meubles de teinte claire."

Autre trait marquant: l’absence de grandes marques qui fleurissent à l’enseigne des opticiens urbains. "C’est voulu, termine Philippe. Autant proposer, à des prix compétitifs, même si on est à la campagne, ce que l’on ne trouve pas partout. Cela demande pas mal de prospections et de recherches pour rester à la pointe, mais finalement, je suis là pour ça."

Mill Optics, chaussée de Louvain, 39, 1320 Hamme-Mille (010 86 60 45).