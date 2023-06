Beauvechain : ce banc d’exercice est en phase de test et tournera cet été dans les villages

Fin 2022, les citoyens avaient été invités à s’exprimer sur les petites infrastructures sportives et de loisirs disponibles à Beauvechain. Les résultats (disponibles sur www.beauvechain.eu) avaient montré un niveau global de satisfaction positif. Les répondants avaient manifesté leur intérêt pour des infrastructures supplémentaires type skate/roller, modules extérieurs de fitness et terrains de pétanque. "En collaboration avec Ipitup, nous avons décidé de tester un banc d’exercice qui permet la combinaison d’exercices de renforcement musculaire et d’équilibre, accessible à tous les citoyens. Grâce au panneau d’informations intégré affichant les images de 18 exercices de base, le banc invite à bouger de manière simple et brève. Une application mobile type coach sportif peut être téléchargée gratuitement afin de s’approprier le matériel", précise Lionel Rouget, échevin des Sports.

Le banc voyagera de village en village durant les semaines à venir. En fonction des retours que recevra l’administration communale, notamment via un QR code à scanner à proximité du banc, le meilleur emplacement pour l’installation de modules de fitness pourra être identifié.

Voici le calendrier de cette "tournée" du banc: du 12 au 25 juin, La Bruyère, plaine de jeux, à côté de l’église ; du 26 juin au 2 juillet, Tourinnes-la-Grosse, skatepark ; du 3 au 9 juillet, place de Nodebais ; du 10 au 16 juillet, Hamme-Mille, plaine de jeux des Verts Horizons ; du 17 au 23 juillet, Beauvechain, verger communal ; du 24 au 30 juillet, place de La Bruyère ; du 31 juillet au 6 août, L’Écluse, maison de village ; du 7 au 13 août, Mille, chapelle Saint-Corneille.

Des remarques ou suggestions d’amélioration ? Des demandes d’installation de petites aires de loisirs type terrain de pétanque dans votre quartier ? Prendre contact avec Sylvie Degimbe au service du sport: 010 86 83 24, sport@beauvechain.be.