Michel Adams, l’un des derniers sonneurs de cloches, officie à L’Écluse (Beauvechain)

Alors que la plupart des églises, pour ne pas dire quasi la totalité, ont automatisé le système, à L’Écluse, on a conservé le sonneur manuel. "Au décès de Joseph, mon prédécesseur, la paroisse était donc dépourvue de sonneur. Un devis a été demandé pour électrifier les cloches mais le montant était trop élevé pour le budget et du coup le projet a été abandonné. Depuis ce temps-là, je sonne moi-même pour annoncer la messe dominicale qui a lieu à 9 heures. Étant gamin, je n’ai jamais essayé car cela semblait un peu tabou. Je me suis donc formé en autodidacte en essayant de faire une mélodie très simple en faisant participer les deux cloches."

Ne connaissant qu’une seule mélodie, de son invention, il est exclu pour lui de pouvoir annoncer un autre événement que la messe du dimanche. "Au moment de la sonnerie quotidienne en reconnaissance pour le dévouement des soignants du Covid, une personne voisine de l’église s’est portée volontaire pour le faire un jour sur deux mais après, je ne l’ai plus jamais vue. Il n’est donc pas possible de recruter un nouveau sonneur. Ce serait vraiment un luxe inutile car plus personne ne s’intéresse à cela."

Michel est conscient qu’il existe un langage spécifique à chaque événement. "Mais je n’ai jamais essayé de les apprendre. Chaque cloche dispose de sa corde de 15 mètres car elles doivent pouvoir se balancer sans contraintes. En cas d’erreur, c’est la catastrophe car il faut attendre que l’inertie disparaisse d’elle-même. Il n’y a pas de freins pour bloquer. La seule panne que j’ai connue c’est un déraillement de ficelle au début de mes exercices de synchronisation. Il a donc fallu escalader les 65 marches de l’escalier en trois niveaux pour atteindre la roue motrice et y replacer la ficelle. L’installation est cependant très fiable et le seul entretien qui peut s’avérer utile, c’est le graissage des paliers. J’ai toujours connu les ficelles actuelles mais j’ai dû en adapter la longueur car Joseph était beaucoup plus grand que moi. C’est le moyen qu’il avait utilisé pour empêcher les gamins d’y avoir accès. Ce problème n’existe plus puisque l’église n’est plus jamais ouverte sans surveillance."

Son prédécesseur Joseph Vanlaenen avait de bonnes notions de solfège. "Ce qui est un avantage car un ensemble de cloches constitue aussi un instrument de musique."

La messe du dimanche à L’Écluse, Michel y va depuis qu’il est gamin. "Maman était très croyante et nous allions donc avec elle à la messe. À présent, il n’y a plus que quelques personnes, en grande majorité des nonagénaires…"

Michel tient à conserver cette tradition importante à ses yeux. Sa démarche reste appréciée même si… on ne lui dit pas vraiment. Il garde toutefois l’humour. "Depuis ma naissance en 1947, j’ai toujours habité à L’Écluse rue de Sclimpré. Mais, depuis 18 ans, j’habite Beauvechain… rue des Anges depuis 18 ans. C’est une rue très particulière car elle conduit au paradis. Heureusement qu’elle est assez longue pour ne pas devoir y aller trop tôt."