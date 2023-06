Beauvechain : les Mélinois dans la Missa Brevis de Haydn

Pour cette première, dans la nef de l’église Saint-Sulpice, monteront les chants sacrés d’une partition méconnue, mais mélodieuse, claire, élégante, émouvante. Car Haydn, qui peut être considéré comme l’héritier spirituel de Bach, n’était pas pour rien l’ami de Mozart. C’est dire que nous sommes loin des pochades de Florimond Ronger ou de son ami Jacques Offenbach, qui feront quatre décennies après la mort de Haydn le miel des amateurs d’opérettes.

Comment Diego Borello s’y est-il pris pour mettre les trois chœurs au diapason ? "J’y suis allé pas à pas, répond le chef de chœur. En fait, l’an dernier, la Gran Cantoria Livica et le Chœur Grand Legato ont déjà interprété la Messe brève de Haydn. Le défi était d’y joindre le Chœur de Mélin. Les répétitions se font séparément, mais le 18 juin, j’aurai le plaisir de regrouper les trois chorales lors d’une ultime répétition."

Le moment clé du 24 juin, ni le chef de chœur ni les choristes ne le redoutent. Jean-Jacques Van Hoof, membre du Chœur de Mélin depuis 2013: "À raison d’une répétition par semaine depuis un an, nos voix sont rodées, et la partition connue. Le niveau d’exigence de Diego Borello est élevé, et sa direction très énergique, mais sa bienveillance nous porte. Nous n’aurons tous qu’un petit stress positif au moment d’entamer la Messe brève ."

Lors des deux concerts qui se donneront à Beauvechain et à Uccle, les ensembles vocaux seront accompagnés de la soprano Sonia Lardy. Outre Haydn, ils interpréteront des œuvres de Brahms, Bruckner et Mendelssohn.

Samedi 24 juin, 20 h, église Saint-Sulpice, Beauvechain. Dimanche 25 juin, 16 h, église Saint-Pierre, Uccle. Tarif unique: 15 €. Réserv.: 0471 75 85 97.