Vif succès pour les Apéros Beauvechainois

Deux Comités ont fusionné pour mieux organiser les différents événements tout au long de l’année et se faciliter la tâche sachant que toute cette organisation demande de grosses préparations et surtout… des bras ! C’est pourquoi Les Apéros Beauvehcainois et Beauvechain en Fête sont désormais associés.

"Nos bénéfices servent à organiser des festivités pour que nous puissions continuer à organiser des événements et retrouver une ambiance villageoise comme autrefois", indiquent les organisateurs.

Les convives ont pu déguster de la glace artisanale ainsi que du fromage de la Ferme de Flémal-Ottoul de Sart-Risbart, une planche apéro avec du pâté et saucisses d’Au Groin du Village, des tranches de pain de chez Paintintin et du fromage de chèvre de la chèvrerie les demoiselles de Famenne à Hour sans oublier des pains saucisses et hamburger du groin du village.

Pour les plus petits il y avait deux châteaux gonflables alors que pour les plus grands, le plaisir de papoter entre amis, voisins, nouveaux arrivants était apprécié. Et tout cela dans une ambiance musicale chaleureuse.