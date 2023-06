Beauvechain : 48 véhicules à la Balade ancêtres

Aymeric Hennebel, un des organisateurs du rallye: "Tout a commencé en 2019. Je cherchais un moyen de financer mon deuxième voyage en RDC avec l’ASBL Lukunga-Beauvechain Ensemble. Grégoire Fraipont et moi-même sommes de grands amateurs de vieilles voitures. Nous avions un peu de temps et beaucoup d’ambition alors nous nous sommes lancés dans l’organisation de ce rallye d’ancêtres. Depuis lors, vu le succès, nous l’organisons chaque année avec l’ASBL. Nous autorisons tous les modèles oldtimers, car nous recherchons la diversité et nous souhaitons que cet événement soit abordable pour tout le monde. Nous pouvons également dire que cette balade est intergénérationnelle au niveau des participants."

Une halte est toujours prévue durant la balade: "Cette année-ci, nous avons voulu faire découvrir des produits du terroir. Nous avons proposé des toasts au pâté d’Au Groin du Village (Beauvechain), des fraises de la ferme de Sclimpré (Beauvechain) et des cubes apéritifs au fromage de chèvre de la chèvrerie Les Demoiselles de Famenne (Hour)."

Pour terminer cette belle journée ensoleillée, un barbecue était organisé au retour de la balade qui se terminait au verger, place communale de Beauvechain. Moment convivial et amical, mais également de rencontres et d’échanges entre les participants et les organisateurs. Ce barbecue a été une belle réussite (84 couverts).

À quoi vont servir les bénéfices ? Tout ira à l’ASBL Lukunga-Beauvechain Ensemble qui finance des projets solidaires portés par des jeunes de la région au village de Lukunga, en République démocratique du Congo.