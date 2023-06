Entamée en 1969, la collection de Willy Brasseur compte 14.992 jeux de cartes

Ses parents ont tenu le café chez Alice sur la place de l’Église de 1969 à 1979. Le lieu était aussi le local du club de football à l’époque. C’était aussi le rendez-vous des joueurs de carte. Et les cartes, Landru, il connaît…

"Moi, j’ai commencé à jouer aux cartes dès l’âge de 9 ans avec les vieux briscards de l’époque et nous jouions au chasse-cœur. C’était à la fin des années 1950 chez mon oncle, tous les dimanches après-midi jusque tard dans la soirée avec une tasse de café et de bonnes galettes de l’époque faites par ma tante."

De quoi se remémorer quelques bons moments… "Moi, gamin, je me faisais parfois engueuler car je ne jouais pas toujours comme il faut mais je savais déjà à l’époque les faire perdre. Et ça, ils n’aimaient pas que le petit gamin gagne."

Landru se souvient aussi que c’est en 1969 qu’il a commencé chez ses parents: "le jeu des grands tricheurs: le couyon. C’est à ce moment, que j’ai commencé tout doucement à collectionner les différents jeux de cartes. Celui qui m’a donné le virus, bien plus tard, c’était notre ancien facteur: Freddy Gilson dit le Pèlo. À présent, j’en ai bien plus que lui.."

"Le plus cher m’a coûté 170€ et est de 1944 !"

Aujourd’hui, il a en effet 14.992 jeux de cartes, tous différents.

"Le plus ancien a une centaine d’années. Il y en a quelques-uns avant 1950. Il y en a de beaucoup de pays différents. Ce sont mes amis qui me les ramènent comme cadeaux quand ils vont en vacances. J’en ai de toutes les formes, les styles, les matières et les grandeurs: de 2 cm2 au format A4. Le plus cher m’a coûté 170 euros et est de 1944 ! Le plus ancien serait du début du siècle précédent sans que je n’en connaisse vraiment la date précise. Je collectionne aussi tous les gadgets autour des jeux de cartes."

Pour satisfaire sa passion, Landru parcourt toute la Belgique pour trouver des jeux de cartes, principalement dans les brocantes et les bourses d’échange. "Plus particulièrement là où ils liquident leurs collections."

Il sait jouer au chasse-cœur, au poker, au mundi, au couyon, au king, à la belote, à la manie, au rami, au whist, au valet puant, au solitaire et… à la bataille.

"Je joue au whist tous les jeudis de 16 à 19 h 30 au café Demaret comme dans le temps avec Yves, Wim, Daniel, Stéphane et Olivier. Mais je participe aussi à des tournois aussi bien en Flandre qu’en Wallonie. Il y a aussi tous les troisième mardis du mois au club de whist de Beauvechain où j’ai déjà été cinq fois champion. D’ailleurs, tous les amateurs de cartes sont les bienvenus entre 19 et 22 h 30 à la salle communale de Mille. (Plus d’infos auprès de Serge Hennebel au 0474/92 83 33)"

Willy Brasseur transmet sa passion à ses petits-enfants: Tom 10 ans, Nathan 6 ans et Théo… 2 ans.

Une vie dédiée aux cartes donc avec quelques souvenirs… "Sur toute ma"carrière", je n’ai jamais réussi qu’un seul solo schlem au whist (réaliser les 13 plis tout seul). J’ai été plus de 15 ans l’un des organisateurs du challenge du Brabant wallon où il y avait 800 affiliés et plus de 200 participants aux concours. J’ai remporté 27 tournois. Un très mauvais souvenir? On a perdu un joueur qui est décédé lors d’un tournoi à Limal. Mais voilà, les bons souvenirs, c’est de se retrouver avec les amis pour les tournois et que le meilleur gagne."

Des copains qui ne lui feraient aucun cadeau pour le laisser gagner… De bonne guerre, Landru est un sacré joueur.

Si Willy est divorcé, son ex-femme le soutenait pour sa passion même s’il occupe deux salles de jeux afin de pouvoir installer toute sa collection. Il a fabriqué lui-même les étagères pour que ses jeux soient visibles. Willy collectionne aussi les Joker de la société Carta Mundi. "J’en ai 960 !"

Si dans le fond de votre tiroir, vous avez des jeux de carte qui prennent les poussières et qui ne sont plus utilisés, Willy est toujours preneur pour agrandir sa collectionIl vous en remercie déjà. Et plus précis encore, Willy aimerait trouver des perles rares, des jeux à l’effigie de la Sabena avant les années 1950. "J’en ai déjà une vingtaine mais… ils sont après 1970."

Pour contacter Willy Brasseur 0494 37 92 52.