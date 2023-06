Beauvechain : les écoliers de La Bruyère ont pu taguer le bureau de leur directrice

La suite ? Avec l’aide de Marcella et du corps enseignant, tout a avancé à grands pas: les fonds, les personnages, les éléments de décor, les couleurs…

"L’organisation se voulait la plus souple possible et ce projet s’adressait à toute l’école: tous les enfants et tous les instituteurs y ont participé", poursuit Virginie Janssens.

Avec ce projet, les enfants de l’école ont pu découvrir l’imaginaire artistique de Marcela: des monstres pas bien méchants, assez originaux, colorés avec de bonnes bouilles !

Trois murs de l’école ont ainsi été décorés, chacun sur l’un des trois thèmes suivants: Terre, Air, Eau.

"On a bien avancé car le souhait était que tout soit prêt pour la fancy-fair de l’école ! Ce sera le cas."

Les écoliers ont aimé ça ! "C’est cool, dit Noah, je n’avais jamais eu la chance de pouvoir utiliser des bombes de couleurs, j’adore ce projet." Pour Arthur, ce n’est pas neuf: "J’ai déjà eu l’occasion de faire cela chez mes cousins aux Pays-Bas !" Émilie, elle, tague parfois dans son jardin, "sur les bûches que papa fait quand il coupe le bois". Très attentifs aux consignes de Marcella, les élèves s’appliquent. On les voit concentrés et motivés à réussir quelque chose de bien. Pour le plus grand bonheur de Véronique, la directrice: "Quel plaisir d’entrer dans l’école et de découvrir ces fresques. Cela change, vraiment, on sent l’école vivre, on ressent un dynamisme. Je suis plus qu’emballée !" Noah confirme: "Avant, quand on arrivait dans la cour de l’école, c’était… basique. Ce n’était pas moche mais là, c’est vraiment beau !"

Virginie Janssens ajoute: "Ils ont pu taguer le mur de la directrice, et l’on est donc soulagé que cela lui plaise ! À présent on verra si nous développerons des projets similaires dans d’autres écoles, voire ailleurs encore". En tout cas, les écoliers ont déjà des idées. Citons-en deux: le long mur de la cure en face de l’école mais aussi… la porte de la maison communale.