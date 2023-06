Beauvechain : à 97 ans, Georgette lit "L’Avenir" chaque matin

L’histoire de sa vie, Georgette peut la retracer sans aucune hésitation. "Au début des années 30, l’école gardienne n’existait pas chez nous. On entrait à l’école à partir de 5 ans et si on ne doublait pas, on faisait deux fois la 6e primaire… Madame Goemans, l’institutrice, était courageuse, elle venait tous les jours à pied par le bois. Et nous, on allait à sa rencontre ! Elle était très dévouée, elle mangeait ses tartines souvent avec du chocolat et buvait un verre de lait qu’elle allait chercher chez une voisine, Valentine Rubens, qui avait des vaches. Nous, on avait un tablier et des sabots ! On écrivait avec une touche (crayon d’ardoise) sur une ardoise en pierre. Pour se chauffer, il y avait un poêle à charbon." Les jeux de l’époque n’avaient rien à voir avec ceux de maintenant: cache-cache, mouchoir, colin-maillard… Et pour la Saint-Nicolas ? "On recevait une touche, un crayon, une gomme, une orange, un spéculoos, une figurine en chocolat, voire quelques bonbons en sucre… C’était l’époque où on avait congé le jeudi après-midi."

Georgette est ensuite allée à la grande école, jusqu’à l’âge de 14 ans, la scolarité étant à l’époque obligatoire jusqu’à cet âge-là. L’option pour les filles, c’était d’apprendre à coudre ou à faire la cuisine. À 14 ans, il a fallu travailler avec ses parents à la ferme pour les aider dans la culture, car tout le travail était fait à la main. Si un enfant voulait continuer ses études, ça coûtait très cher et il fallait partir à Jodoigne ou à Wavre.

Georgette a ainsi travaillé à la ferme avec ses parents, puis avec son mari. "À l’époque, tout le monde habitait ensemble dans la maison familiale…" Georgette a connu la guerre. "J’avais 14 ans… On est toujours resté à la maison pendant cette période. Et quand la sirène retentissait, on se précipitait à la cave."

26 tartes à la Saint-Corneille

Des anecdotes, Georgette en a de multiples. "De ce temps-là, on ne mangeait que ce que l’on produisait à la ferme ou au jardin. Pour les vêtements ? On prenait le bus pour se rendre au marché de Louvain." C’était aussi l’époque des traditions que l’on ne manquait pour rien au monde. "Le repas familial le jour de la procession Saint-Corneille était un grand moment. Je me souviens, tout devait être impeccable à la maison ! Avec maman, on préparait des tartes… Et pas qu’un peu: 26 tartes !"

Et puis, il y avait les sorties. "Toujours à pied ou à vélo, et souvent, maman m’accompagnait pour me surveiller. Si pas, on espérait qu’un gentil garçon nous ramène à la maison…"

Aujourd’hui, Georgette a gardé son péché mignon: "J’adore un morceau de tarte au fromage !"

À son âge, quand elle repense à toutes ces années, Georgette souligne qu’elle a connu toutes les évolutions de la vie et s’interroge: "Où cela va-t-il s’arrêter ?"

Elle a un souhait: "Que tout le monde trouve le bonheur !"