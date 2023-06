Beauvechain : des box à vélos à la gare des bus de Hamme-Mille

À travers son programme stratégique transversal, le collège communal a pour ambition de faire de Beauvechain une commune qui permet à chaque usager de se déplacer en sécurité, et pour ce faire de développer des modes doux/actifs. Cet objectif passe notamment par l’actualisation du plan communal de mobilité qui planifie sur une période d’une dizaine d’années l’organisation et la gestion des déplacements, du stationnement et de l’accessibilité aux lieux de vie et d’activités. "Un nombre croissant de citoyens se rend à la gare des bus ou sur son lieu de travail à vélo. Nous souhaitions proposer aux usagers des transports en commun, mais pas uniquement, un espace sécurisé où garer leur vélo, à prix démocratique. Ce projet est subventionné à 80% par l’Opérateur de transport de Wallonie. Les 20% restant à charge de la Commune représentent un peu plus de 1 000 €, auxquels sont à ajouter les marchandises et le travail de préparation de l’emplacement", précise l’échevin de la Mobilité, Lionel Rouget.

Carole Ghiot, bourgmestre: "Le permis d’urbanisme nous avait été octroyé en avril 2022. Après la signature de la convention, la passation du marché public, la réalisation des travaux préparatoires par le service technique, l’achat des box et enfin leur installation, nous nous réjouissons de voir ce projet aboutir et de pouvoir proposer ces emplacements sécurisés aux cyclistes beauvechainois".

8 €, 20 €, 65 €

Concrètement, les box sont la propriété de la Commune, qui en gère la mise en location et qui les entretient. Cinq box sont mis à la disposition des habitants de Beauvechain et prioritairement aux abonnés TEC (1 box par ménage maximum). L’occupation peut être demandée pour un mois (8 €), trois mois (20 €) ou un an (65 €). Contact/réservations: 010 86 83 16, mobilite@beauvechain.be.

Toutes les informations à disposition dans le règlement-redevance à consulter sur le site internet communal www.beauvechain.eu.