Le C-130 muséal n’a toujours pas son hangar au First Wing Historical Centre à Beauvechain

En commission de la Défense, deux députés flamands, Jasper Pillen (Open Vld) et Theo Francken (N-VA), ont interrogé la ministre Ludivine Dedonder (PS) pour connaître les projets pour le musée, dont celui de la construction d’un hangar dans lequel ce mythique avion de transport de la Défense doit être conservé.

Une question d’autant plus d’actualité que la base aérienne est appelée à évoluer avec l’arrivée, attendue à partir de 2026, de 15 hélicoptères légers, H145M, normalement en remplacement des 4 hélicoptères de transport tactique de moyenne capacité NH-90. Sans oublier qu’il est aussi question, à l’horizon 2029-2030, que la Défense acquiert des hélicoptères lourds, de type Chinook.

"Le C-130 est entretenu chaque semaine"

"Des études sur l’extension opérationnelle de la base aérienne de Beauvechain sont encore en cours, a indiqué la ministre. A priori, cette extension n’affectera pas le 1WHC. En outre, la Défense mène une étude de faisabilité pour garantir que la construction d’un hangar pour le C-130 n’aura pas d’incidence sur l’opérationnalité de la base. En attendant, le C-130 est entretenu chaque semaine."

Pour rappel, la Défense a mis à la retraite ses bons vieux C-130 qu’elle a remplacés par des A400M. Elle en a toutefois conservé un exemplaire pour ne pas oublier ses près de 50 ans de bons et loyaux services. Certains députés flamands et des militaires avaient souhaité qu’il reste dans le giron du 15e Wing, sa base d’attache à Melsbroek. Mais le War Heritage Institute (WHI), qui est chargé de la préservation du patrimoine militaire et qui a reçu la propriété de l’appareil, a décidé de le confier au 1WHC. Le site est plus accessible car en bordure de la base et non dans le domaine même de celle-ci, a-t-il été notamment justifié tandis que le Musée royal de l’Armée (MRA), au Cinquantenaire, à Bruxelles, ne peut l’accueillir, faute de place.

Le 1WHC est d’ailleurs appelé à devenir un dépôt ouvert, sorte de succursale du Musée royale de l’Armée. "Le WHI n’envisage pas pour l’instant d’élargir ses collections aéronautiques. En effet, la disposition actuelle de la collection dans le hall de l’aviation du MRA n’est pas très présentable pour les visiteurs. Il faut donc se préparer à une réduction du nombre d’avions exposés. À l’horizon 2027-2028, le site d’aviation de Beauvechain devrait devenir un dépôt ouvert pour le matériel volant qui n’est plus exposé au MRA parce qu’il n’a pas de lien avec l’histoire militaire de notre pays", a ajouté la ministre.

"Une occasion manquée"

Voilà qui a déçu Jasper Pillen. "Apparemment, on n’a plus l’intention de développer la collection à Beauvechain. C’est une occasion manquée pour le WHI."

Theo Francken s’est montré plus virulent : "Le 15e Wing de Melsbroek aurait été très heureux d’accueillir le C-130. Il possédait d’ailleurs déjà un hangar approprié. Aujourd’hui, c’est-à-dire deux ans plus tard, la construction éventuelle d’un hangar à Beauvechain est toujours à l’étude. C’est pénible pour tous les pilotes de C-130 et pour le 15e Wing. La ministre en a fait un dossier communautaire, mais elle n’avance pas d’un centimètre sur le terrain. Pendant ce temps, on laisse l’avion se délabrer. C’est une honte."

Une exagération puisque l’avion a été confié aux bons soins de l’ASBL The Golden Falcon qui gère le First Wing Historical Centre.