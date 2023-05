Beauvechain : "Fleuve", conte électro pour adultes, au Théâtre des 4 Mains

Amandine Orban de Xivry, conteuse, et Marie Vander Elst, musicienne, nous plongent dans une histoire invraisemblable de forme hybride… Aux abords d’une forêt, il y avait des femmes. Elles vivaient entre elles. Au milieu de ces femmes, il y avait Milie, l’anti-héroïne habituée à se laisser porter par le courant, à se fondre dans le groupe. Peut-on aller à contre-courant quand on a pris l’habitude de ne pas faire de vagues ? Ni Milie ni aucune autre femme ne s’était jamais aventurée dans la forêt. Ce qu’il y avait au-delà de l’arbre creux, elles n’en savaient rien. Un matin, un fracas retentit dans la forêt, suivi d’un grondement. Désormais, dans la communauté des femmes, rien ne sera plus comme avant: la peur s’immisce, face à une menace obscure sur laquelle se greffent tous les fantasmes, émergent pouvoir et domination, dont Milie s’affranchira pour s’emparer de son propre chemin…

Un conte électro où se mêlent l’intime, le politique et la poésie, où la musique raconte autant que les mots. Une histoire puissante, enveloppée d’un univers sonore entre élégance et haute tension.

Distribution: Amandine Orban de Xivry (écriture et jeu), Marie Vander Elst (composition et musique). Mise en scène: Lara Hubinont. Régie générale et création sonore: Olivier Lefebvre. Lumières: Benoît Lavalard. Costumes et scénographie: Marie Kersten.

En prévente: 13 € pour les adultes ; 11 € pour les étudiants, les seniors et les demandeurs d’emploi. À l’entrée: 16 €. Art.27: 1,25 €.

