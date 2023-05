Beauvechain : envie d’accueillir les œuvres d’un artiste lors des Fêtes de la Saint-Martin ?

Les trois semaines des Fêtes de la Saint-Martin, c’est surtout, une année de préparation pour arriver au résultat final. Un travail de titan qui nécessite d’anticiper. C’est pourquoi l’appel est lancé à tout qui souhaiterait accueillir les œuvres d’un ou plusieurs artistes en novembre. C’est possible et c’est gratuit ! Les 57es Fêtes de la Saint-Martin auront lieu du 5 au 26 novembre 2023, avec ouverture des expos au public les samedis et dimanches de 13h à 18 h.