Beauvechain : des distinctions officielles pour les animateurs du Hamme-FaMille Dance Club

L’association a été créée le 9 novembre 1987. Au départ, avec la Ligue des familles ASBL, section de Beauvechain, qui souhaitait s’enrichir d’une activité supplémentaire. Plusieurs personnes se sont ainsi mobilisées pour proposer un club de danse de salon. Les cours ont démarré sous la direction d’Alain Wouters et s’adressaient aux débutants et… moins débutants."

En 1989, le club s’est affilié à la Ligue de la danse ASBL et a vu alors l’arrivée d’un couple de professeurs, Guy et Irène Van Den Berghe, qui ont partagé pendant plus de 10 ans leur amour et leur connaissance de la danse.

Durant les années 90, le succès grandissant, le club instaure une troisième heure pour les cours de perfectionnement et un entraînement libre le mercredi. Un premier stage voit le jour: Rock’n’roll. À partir de 1999, le stage annuel est inclus dans le programme des cours.

En septembre 2002, le club devient indépendant de la Ligue des familles et voit l’arrivée d’un nouveau couple de professeurs, Marcel et Monique Carpentier-Chasseur. Le nom devient "Hamme-FaMille Dance Club". "Nous sommes ensuite passés d’une association de fait à une ASBL durant la saison 2003-2004."

Si le club a compté une centaine de membres, la crise du Covid est passée par là. "Nous tournons actuellement autour de 70 membres, surtout des personnes du troisième et du quatrième âges, mais nous avons l’espoir de revoir plus de membres dans les prochains mois", poursuit Georges Cattelain.

Les cours et entraînements ont lieu à la salle communale de Hamme-Mille, rue Auguste Goemans, 20. Les cours ont lieu tous les lundis, de septembre à fin mai, et les entraînements tous les mercredis, de fin août à fin juin, en fonction du calendrier scolaire. Et le mardi, direction l’école Saint-Joseph à Grez-Doiceau, de 20h à 22 h, avec les nouveaux professeurs que sont Philippe Van Wemmel et Hilde Mahieu.