Aymeric Hennebel, Saint Corneille pour l’occasion, au nom de la Confrérie Royale Saint Corneille a remercié les nombreux bénévoles qui œuvrent au succès de cet événement.

Autorités communales, centre culturel de la vallée de la Néthen et membres de la Confrérie Royale Saint Corneille ont donc réussi leur pari, grâce aussi à M. le curé et ses confrères sans oublier la famille Delongré qui accueille la cérémonie dans sa grange.

De quoi rappeler qu’en cours d’année, le comité a perdu une personne qui lui était très chère: Gérard Van Haeperen. "Il était une encyclopédie dans le domaine…"

Cette année, le public a été heureux d’admirer le retour du char de l’abbaye de Valduc qui a été rafraîchi et remis en état par Joseph et Hilde Vancaster ainsi que par Daniel Hobin et Michel Adams.

La procession a vu la participation de 10 chevaux, trois calèches, trois fanfares (Beauvechain, Nethen Wez et Dongelberg) et 12 chars.

"On est heureux de la présence des groupes costumés, des fanfares et des différentes paroisses représentées par leur Saint Patron sans oublier les habitants de Mille qui fleurissent leurs fenêtres et ornent les reposoirs."

Aymeric Hennebel se réjouit aussi des perspectives avec de nombreux jeunes qui rallient le comité.

La suite ? "Le traditionnel souper aura lieu le samedi 10 juin à la salle communale de Hamme-Mille."

La procession s’est terminée avec la Brabançonne interprétée par les fanfares.